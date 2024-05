Pangal Andrade se convirtió en el nuevo nominado de “¿Ganar o Servir?: Camila Recabarren lo trató de “líder embustero”

Pangal Andrade protagonizó un tenso momento con Camila Recabarren durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, en donde ambos se dijeron de todo en el cara a cara.

En esta ocasión, los participantes fueron convocados para una nueva asamblea para escoger al cuarto nominado de la semana que acompañará a Poeta, Austin Palao y Mariela Sotomayor. Siendo los inmunes Claudio Valdivia, Camila Recabarren y Blue Mary.

En la instancia, la exMiss Chile nominó a Pangal por haber votado a Coca Mendoza primero y a Poeta después, tratándolo de “líder embustero”.

“Nominaste a mi capitán y me dolió, nos desestabilizaste como querías y te resultó la estrategia, se fue eliminado Coca. Ahora pretendo lo mismo”, lanzó la modelo.

Pangal le pidió explicaciones puesto que no entendía por qué lo trababa de esa manera, a lo que Camila respondió: “Porque dices que lo cuidas, tu amigo, que lo has entrenado, que te gusta que esté avanzando y más encima lo nominas”, argumentó.

“Eso lo encuentro como mentiroso”, aseguró Recabarren, generando un tenso diálogo con el fuerte competidor.

Por su parte, Pangal recordó una antigua declaración de la exMiss Chile, en donde aseguró que no aceptó estar en el encierro por motivos económicos.

“Mentiroso... tú me contaste hace poco que ya no te importaba el dinero, ¿cierto? Tú lo dijiste”, señaló Andrade.

“No me conoces más allá, no te voy a hablar de mi vida personal”, retrucó Camila. “Está bien, pero aquí vinimos a ganar dinero, acuérdate”, sentenció Pangal.

Los demás votos

Asimismo, los miembros de “Resistencia” mostraron su estrategia y nominaron a Pangal. “Te noto débil desde que se fue Coca, y si estás flojito ahora, ¿qué va a quedar para después?”, argumentó Luis Mateucci en el cara a cara. Otros que lo votaron fueron Daniela, Botota, Christian, Faloon y Blue Mary.

Raimundo Cerda utilizó los mismos argumentos que Camila y el argentino, defendiendo a uno de sus compañeros: “Poeta Tenía una felicidad interna increíble y se la arrebataste por completo. Perjudicaste el gran sueño que tuvo”, sostuvo. “No necesitas estrategia, Toro”, contestó Andrade.

Finalmente, Poeta también eligió a Pangal como su nuevo nominado, sorprendiendo a todos los participantes del reality.

“Me has ayudado mucho a crecer, pero tomaste una decisión que entiendo pero no comprendo a cabalidad. A diferencia de la vez pasada, quiero morir en mi ley. Si caigo, será con los mejores”, argumentó el relator.

Pangal felicitó a Poeta por su decisión y su valentía. “Me encanta que ahora te creas el cuento”, le aseguró, y lo abrazó.