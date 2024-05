Selena Gómez confiesa el motivo por el que no está lista para una gira musical

Selena Gómez, la actriz y cantante, compartió abiertamente la razón por la que no se siente preparada para volver al ámbito musical con una gira, a pesar de que es una de las facetas que ha tenido con mayor éxito.

Aquí te contamos cuál es el motivo por el que la artista confesó por qué no desea volver, y cómo ha sido esta etapa de su carrera.

¿Por qué Selena Gómez no retomará las giras musicales?

En una reciente entrevista con la revista Time, la famosa expresó su indecisión acerca de regresar a los escenarios, ya que considera que esa experiencia es agotadora y prefiere priorizar el mantenimiento de su salud mental.

“Nada me hace más feliz que 90 minutos de estar con mis fans y celebrar juntos… Pero es muy agotador emocionalmente para mí. Y luego te das cuenta de que estás rodeado de un grupo de personas a las que les estás pagando”, compartió Selena.

“Me encanta tener gente sensata a mi alrededor a la que le importa un comino lo que hago. Aun así, hay días en los que manda la ansiedad. Es difícil. Podrías estar entre una multitud y aun así sentirte solo. Todavía me ocupo de eso”, agregó.

Recordemos que en febrero lanzó el tema ‘Love On’, el cual tuvo gran aceptación entre los fans, quienes esperan a que la artista dé el siguiente paso.

Así ha sido la faceta musical de Selena

Desde que emergió como una figura en Disney hasta transformarse en una de las figuras más influyentes en la música pop actual, Selena ha cautivado a su audiencia con su versatilidad artística.

Su trayectoria comenzó en el mundo del entretenimiento desde una edad temprana, siendo reconocida por su papel principal en la exitosa serie de Disney Channel, Los Hechiceros de Waverly Place. Sin embargo, pronto dejó en claro su verdadero potencial musical al formar la banda Selena Gomez & the Scene en 2009.

El debut de la banda con el álbum Kiss & Tell marcó el inicio de una carrera musical notable para Selena. Su éxito continuó con álbumes como A Year Without Rain y When the Sun Goes Down, consolidando su posición en la escena pop.

Después de una pausa con la banda, Gómez se aventuró como solista con álbumes como Stars Dance y Revival. Sencillos como Good for You y Hands to Myself destacaron su evolución musical y estilo distintivo.

A lo largo de su trayectoria, Selena ha demostrado ser una fuerza indomable en la música pop, combinando su talento innato con una autenticidad que resuena entre sus seguidores.