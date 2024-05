Soledad Onetto confesó cómo fue su vuelta al trabajo después de su post natal: “Es la tensión que viven todas las madres”

A principios de mes, la periodista Soledad Onetto retomó sus labores en la conducción del noticiero “T13 Central”, tras ausentarse por su primer embarazo. El 1 de febrero de este año, llegó al mundo Borja, su pequeño producto de su relación con Andrés Barrios.

Cuando su hijo cumplió los tres meses, Onetto decidió volver a sus labores como locutora de noticias. “Tuve algunas dudas, lo pensé, si volver a los tres meses o a los seis, pero me pasó que por muchas razones creo que yo necesitaba conectarme”, confesó en conversación con Página 7.

“A mí me gusta muchísimo mi trabajo, fui el primer día y salí llorando… tú sientes esa tensión, sabes que está bien, pero quieres estar con él, es la tensión que viven todas las madres”, expresó. De igual forma, la periodista está intentando mantener una rutina similar con Borja ahora que volvió a trabajar para “que no hubieran cambios radicales”.

Su preciada maternidad

Al ser consultada sobre qué ha sido lo más difícil de su maternidad, Soledad Onetto confesó que es el temor de que le llegase a ocurrir algo a su pequeño. “No sé si las horas de sueño, más bien los miedos a que le pase algo, a que no respire, que le pones el espejo, el dedo, como que ese miedo a su fragilidad”, afirmó.

“Hoy día es más grande, ya tiene cuatro meses, pero ese miedo va mutando. La pediatra me explicaba que en un principio es el miedo a que no respire, pero después miedo a que no maneje el auto a los 18 años, es un miedo que no se acaba”, bromeó.

A pesar de este miedo, es una etapa que tiene encantada a la periodista. “Ha sido muy bonito, una locura, en todo sentido. Una aventura. Un cambio profundo en mi vida, algo que estoy convencida, en ningún momento debí perderme, y ahora lo tengo más claro que nunca”, comentó.

“Ha sido lindo, descubrirse, conocerse. No es algo muy nuevo lo que estoy diciendo, es universal para todas las mamás. Me encanta ver a todas las mujeres, empatizar con lo que sienten, con lo que hacen, con qué les ha pasado con ser madre, así como también a mí me han pasado otras cosas”, concluyó la comunicadora.