“Ya no salgo con las cuicas”: Confesiones amatorias de Emeterio Ureta, el Marqués del Arrayán

En un divertido lenguaje, quizás no apto para las nuevas generaciones, Emeterio Ureta, confesó cuáles son sus técnicas de galantería para conquistar al sexo opuesto, sincerando que no teme a realizar mentiras piadosas, como para mostrarse todo un sugar daddy, sin serlo.

“Yo tengo canje en todos los restoranes, y me creen rico”, contó en entrevista con Gonzalo Feito para radio La Metro FM.

Según desclasificó, su última mentirilla fue cuando llegó el garzón a la mesa, pero no le cobró la cuenta. Para la sorpresa de su invitada, el padre de Tita Ureta le dijo que al él le enviaban la cuenta una vez al mes y las pagaba con factura.

“Comí, me tomé unos vinos, entonces, la señorita que estaba conmigo, cuando firmé me quedó mirando y me dijo: ‘Oye, Emeterio, y cómo...’, entonces yo para lesear más le digo: ‘No, si yo como aquí una vez al mes y me llega la factura a la oficina’. Mira la mentira, todo una farsa”, sinceró fiel a su estilo.

Producto de esa anécdota, reconoció que no podría ser un sugar daddy, puesto que no tiene ni un peso.

“¿Cómo van a decir que soy un sugar daddy? A mí no me sacan ni para un café. ¿Tú crees que para mí corre el amor a primera Visa (la tarjeta)? No, no corre conmigo”.

“No salgo con cuicas”: Emeterio Ureta

Tras ello, aclaró que por ese mismo motivo, no le gusta salir con mujeres adineradas, puesto que tienen gustos caros y siempre piden lo más exclusivo de la carta.

“Ya no salgo con las cuicas. Cada cuica invitarla a comer sale 90 lucas la noche. Me gasto 360 mil pesos y no veo ni un empujón”, sentenció como todo un galán, a su estilo.

Días atrás, Emeterio sacó a la luz que se encontraba en una relación de pareja con una joven mujer, pero a los días el romance llegó a su fin. A Tita Ureta no le gustaba para él.