“Yo me quería morir”: Pancha Merino recordó el problema en que se metió tras colgarse de una talla de Felipe Avello

La actriz Pancha Merino se vio envuelta en una polémica después de que se “funara” a Felipe Avello por supuestamente haberla acosado durante un capítulo del programa “SQP”, en donde ambos eran panelistas. Se difundió un video donde él sale detrás de ella haciendo gestos sexuales, por los cuales Merino mostraba su enojo.

Ella rápidamente descartó que se haya tratado de acoso, y declaró a principios de semana que “esa era la televisión de antes. Era un juego televisivo, por supuesto, y hoy todos hemos cambiado y ya la televisión es distinta”.

En su programa “Tal Cual”, nuevamente fue consultada sobre esta funa, y la actriz se explayó sobre su relación con el comediante. “Yo antes de entrar a ‘SQP’ tenía un programa piloto con Felipe que se trataba de... es que Felipe tiene un nivel de humor y una rapidez mental superior a cualquiera. Yo igual trataba de hacer comedia como él, pero no me resultaba y me frustraba”, comentó.

“Por eso también me metí en tantos problemas en ‘SQP’, por tratar de ser una Felipe Avello. Cuando uno hace humor, uno juega mucho con el límite de la tontera y es muy fácil quedar de estúpida”, agregó.

La “funa” a Avello

Sobre el video en cuestión, Merino señaló que “de verdad yo quería hacerme la inteligente y opinar seriamente. Este otro venía para’ acá, estaban todos los camarógrafos riéndose y el otro estaba puro tonteando, bajando mi discurso. Yo entre que me picaba de verdad, y lo inflaba como un juego televisivo, si al final estábamos haciendo tele (...) Habían veces que me molestaba, pero yo le respondía”.

A propósito de esto, Francisca recordó una ocasión en la cual Jaime Aguirre citó a todo el equipo y retó seriamente a Avello, casi amenzándolo con despedirlo. “Ahí caché que Jaime estaba molesto con Felipe, entonces voy le digo: ‘¿sabes qué? Jaime Aguirre es mi tío, él me fue a ver a la clínica cuando yo nací, es yunta de mi papa porque es demócrata cristiano’. Era mentira, se conocían, pero no eran amigas ni tampoco me fue a ver a la clínica”, contó la panelista.

Así que cuando aparecía Jaime, ella lo abrazaba efusivamente y le decía que su padre le mandaba muchos cariños, y él le respondía al efectivamente conocer quién era el papá de Pancha. El comediante se percató de esta situación, se creyó que el vínculo de Merino con el exdirector ejecutivo de Chilevisión. Cuando Avello la molestaba, ella lo amenazaba con ir a acusarlo con Aguirre, quien tenía al “Pececillo” en la mira.

Pancha Merino logró mantener esta mentira por un año hasta que fue descubierta por Felipe, quien continuó molestándola. Así que la actriz comenzó a acusarlo de tener mal aliento para dejarlo a raya.

Tal como dijo Luli: “¡Demanda!”

La actriz recordó el embrollo en que se vio involucrada junto a su compañero de “SQP”. “Otro problema que yo tuve con Felipe, había un grupo en ‘Fiebre de baile’, en estos grupos de baile. Entonces, Felipe dice ‘son unos cochinos, no se bañan’, y yo pensando en la inmortalidad del cangrejo, ni siquiera había puesto atención y digo: ‘¡Sí, sí, tiene razón Felipe!’”, contó.

Para la sorpresa de Francisca, seguirle el amén a Felipe Avello la metió en un gran problema. “Los dos demandados, yo me quería morir. Yo solamente dije que tenía razón, me colgué del chiste”, recordó.