Daniela Aránguiz abrió su corazón y reflexionó sobre su historia de vida: “Yo me siento más feliz que nunca por esta separación”

La mujer más importante de la farándula nacional, Daniela Aránguiz, estuvo de invitada en el programa “Tal Cual”, en donde compartió un montón de risas junto a José Miguel Viñuela y Paty Maldonado. Sin embargo, se dio un momento para la reflexión cuando la cantante le hizo una pregunta a la exchica reality.

Maldonado quería saber por qué ha expuesto tanto las infidelidades de las que ha sido víctima, poniendo su propio ejemplo que decidió mantenerlo a puertas cerradas. “En el caso tuyo, ¿Qué beneficio te puede traer a ti como mujer, como mamá?”, consultó.

Ella partió señalando que Paty tuvo la suerte de vivir un tiempo sin celulares. “Las infidelidades en mi caso siempre se han sabido por terceras personas. Siempre fue la amante que se sentó en un programa de farándula a contar que estuvo con él o salía en el diario mi exmarido en Brasil con otra mujer”, señaló.

“No es algo que yo expuse para la televisión, pero sí como figura pública ahora me siento con la obligación de defenderme, y contar mi versión. El beneficio que te trae eso es que muchas mujeres que no tienen la oportunidad en sus casas dicen: ‘ah, no solamente a mí, sino que también a la Daniela Aránguiz de la tele, a la Carla Jara también le pasó, hasta a la Patricia Maldonado que es tremenda fiera le pasó. Así que no soy la única que está sufriendo esto’”, continuó.

Daniela Aránguiz Captura: TV+

“Escondí muchas (infidelidades) que todavía no se saben...”

“Hay muchas mujeres en su casa que descubren una infidelidad y la primera pregunta como mujer es ‘¿Por qué a mí?’. Qué bonito poder demostrarle a esas mujeres que siempre hay una segunda oportunidad, por lo menos en mi caso, a los casi 39 años que voy a cumplir este año, yo me siento más feliz que nunca por esta separación”, aseguró.

A pesar de esta última afirmación, dijo que no recomiendo separarse, principalmente por la familia. “Yo siempre luché por la familia, mi idea era ser una vieja y estar con mi viejo al lado. Cuidarlo y que nos cuidáramos mutuamente, pero ya llega un momento que dices: ‘ya no quiero más’”, continuó.

“Estoy joven, estoy bonita, quiero disfrutarme, quiero reír y quiero darle un ejemplo a mi hija de que esto no es normal (...) Siempre fui pro familia. Yo no quise exponer las infidelidades y escondí muchas que todavía no se saben”, agregó.

Sobre la infidelidad, ella entregó su perspectiva personal, la cual postula que no cree que se hace para herir a su pareja, sino que ganó la emoción del momento y quería disfrutar sin pensar en las consecuencias posteriores.

Finalmente, Daniela Aránguiz realizó una potente reflexión sobre la relación de la amante con los hijos, si es que se llega a formalizar dicha relación. Esto llega más fuerte considerando la relación de su expareja con Maite Orsini y la relación que ésta tuvo con sus hijos. “Si la mujer es una buena mujer, y trata a mis hijos bien, yo sería feliz que mis hijos pudieran compartir con esa mujer”, afirmó.

“Yo siempre les he dicho a mis hijos que no tienen que juzgar a su papá por lo que él hizo con mí. Ellos tienen que juzgar a su papá por cómo es como padre”, cerró.