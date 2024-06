Daniela Aránguiz dio a conocer el nuevo ‘arreglito’ que se hizo para lucir como Angelina Jolie

Daniela Aránguiz, la modelo y personalidad de TV sorprendió a sus seguidores de Instagram tras dar a conocer el nuevo procedimiento estético al que se sometió. En una serie de historias, Aránguiz explicó detalladamente el retoque que se hizo para mantener sus labios con una apariencia juvenil y voluminosa, al estilo de nada menos que la célebre actriz Angelina Jolie.

La modelo, conocida por su franqueza y cercanía con su audiencia, comentó que este procedimiento no es algo nuevo para ella. “No es la primera vez que me someto a este tipo de tratamientos”, explicó. “Ahora solo debía retocarme parte de los labios, no rellenármelos por completo”.

¿En qué consiste el retoque de Aránguiz?

En compañía de su doctora, Aránguiz detalló en qué consistía el procedimiento. “El otro día les contaba que es muy importante estar siempre retocándose y cuando nos vamos a poner boquita, siempre tiene que ser de a poquito porque así no exageramos”, comentó la modelo mientras se veía una línea blanca marcando sus labios.

Además, la modelo quiso tranquilizar a sus seguidores sobre la seguridad y reversibilidad de estos tratamientos. “En caso de pasarse o ya no querer mantener así los labios, siempre estos productos se pueden retirar con hialuronidasa”, explicó.

“Con el tiempo, con los años, la grasita de la boca se va disminuyendo”, dio a conocer la panelista de Sígueme, demostrando que está muy informada respecto al tema.

El procedimiento específico consistió en inyectar 0,3 ml de ácido hialurónico en la parte interior de sus labios, dio a conocer la especialista, mientras Aránguiz aseguró que esta pequeña cantidad es suficiente para mantener los labios “jóvenes y bonitos como los de Angelina Jolie”.