Daniela Aránguiz revela ambicioso proyecto de Pamela Díaz: “Ella me ofreció participar”

Tras ser autodenominada la reina de los realitys, considerada la mujer del rating, se reveló el nuevo y ambicioso proyecto que tiene en carpeta Pamela Díaz. Trabajo que la tendrá delante y tras las cámaras. Esto, porque producirá su propio reality show, al más estilo Sergio Nakasone.

Así lo contó su amiga y excompañera de Tierra Brava, Daniela Aránguiz, quien reveló en el programa Sígueme de TV+ que ella también fue invitada por La Fiera a participar del espacio de telerrealidad, el cual sería transmitido en sus redes sociales.

“Ella me ofreció participar dentro de ese reality. No voy a contar (detalles),porque aquí estamos en el país de los copiones, pero sí es algo muy entretenido. A mí en lo personal me llamó mucho la atención, porque encontré muy bacán el proyecto en sí”, adelantó Aránguiz.

Además, la exchica Mekano, quien tiene santos en la corte al interior del reality de Canal 13, agregó más detalles respecto a los motivos de la pelea del siglo entre La Fiera y Oriana Marzoli.

Si bien, Publimetro contó que todo partió cuando la española tenía sexo con el argentino Facundo González, Aránguiz reveló que lo que hizo arder troya fue el comentario que realizó el influencer, puesto que cuando Díaz les fue a pedir que no fueran tan escandalosos en sus gemidos, él la invitó a realizar un trío.

Detallan pelea entre Pamela y Oriana

“La primera discusión fue en la noche. Pero en la mañana cuando estaban todos en la mesa comentado lo ocurrido, llegó Oriana y encaró a Pamela y comenzó a gritarle”.

Según revelaron fuentes del reality a Publimetro, esto generó un forcejeo entre ambas, puesto que La Fiera le impidió el paso, colocándose en la puerta de la cocina.

Producto del tenso momento, aseguran que Pamela le pidió disculpas a sus compañeros, pero les advirtió que “va a saltar La Fiera”.

Oriana, en tanto, insistía con las provocaciones, lanzando gritos y subiéndose a la mesa. Ahí, cuentan Pamela estaba con un cuchillo, puesto que estaba comiendo, pero fue interpretado por la española como una amenaza, casi de vida o muerte gritando “¡es violencia, es violencia!”.

Si bien, las fuentes concuerdan que no hubo golpes de parte de Díaz a Marzoli, ella sí habría intentando tirarle el pelo. Pero recibió los gritos de Pamela Díaz que le decía “¡Así te quería ver, así te quería ver!”.