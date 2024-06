Daniela Aránguiz reveló la sorpresiva confesión que recibió cuando volvió a Brasil después de su separación

La panelista de “Sígueme” de TV+, Daniela Aránguiz, participó del último capítulo del programa “Tal Cual” del mismo canal. Ella acompañó a José Miguel Viñuela y Paty Maldonado, en donde se rió y habló de temas personales como su vida amorosa.

El tema de la infidelidad salió inevitablemente, y Aránguiz habló sobre su experiencia de vida. Ella señaló que nunca quiso que se supieran los adulterios de su exmarido; contó que siente una responsabilidad de hablar por el resto de las mujeres como alguien que ha sido víctima de infidelidad; e incluso reveló que no quiere que sus hijos juzguen a su padre por cómo la trató a ella.

La conversación siguió esta temática, pero pasó al lado de lo lúdico, y Aránguiz contó la historia de una amiga que fue infiel con el jardinero, quien fue pillada por su concuñada. Ella la expuso frente a los demás, y la madre del hombre que fue engañada, le dio la bienvenida a la familia ya que todas se han involucrado con el jardinero o su padre.

El guardaespaldas enamorado

Por esto, Daniela Aránguiz se acordó de otra historia que vivió ella con un hombre, en específico la confesión de un guardiaespaldas que trabajó para ella cuando Jorge Valdivia jugaba en el Palmeiras. Un brasileño llamado Fabiano, a quien describe como “estupendo”.

“Pasa el tiempo, resulta que me separo, un día estoy en Brasil y me lo encuentro. Me dice: ‘estás estupenda, yo toda la vida estuve enamorado de ti’. ¡Casi me lo comí!”, lanzó Aránguiz, quien procedió a buscar en su celular una fotografía del hombre en cuestión.

“Me dijo: ‘es que yo te conocí en todas las facetas, yendo a ir a dejar a los niños al colegio...’”, continuó Daniela, quien interrumpió su relato para mostrarle la foto a Paty Maldonado y Viñuela, quienes quedaron con la boca abierta. Ella le mostró la imagen a la cámara, y se veía un hombre alto moreno con el abdomen completamente marcado y unos enormes brazos.