“Fue un enredo gigante...”: Perla Ilich contó su verdad tras su comentada “postulación a alcaldesa”

Hace una semana, la conocida gitana, Perla Ilich, sorprendió al dar a entender que tenía intenciones de postular al cargo de alcaldesa de Maipú durante un en vivo que hizo en su cuenta de Instagram, junto a la senadora Ximena Rincón, quien se encontraba en la casa de la exchica reality.

“Creo que en muchas comunas no se están haciendo las cosas bien, y creo que podríamos alzar la voz por la gente que realmente lo necesita. Una de las comunas que más me gusta es la de Maipú como también Macul, siento que en la comuna de Maipú me han dado mucho cariño, siempre me han tratado bien cada vez que he ido, pocas veces, pero he ido. He trabajado en Maipú también”, aseveró.

“Hay muchas personas que hoy día en Maipú que no son escuchadas (...) le están vendiendo un poquito la pomada y creo que hay cosas que se pueden cambiar. Hay que mirar a la gente que realmente necesita cosas que no las ha recibido, y hay gente que no las necesita y sí las ha recibido. Desde el partido Demócrata nuevo, creo que se puede cambiar”, aseguró. “Quizás, quizás pueda tirarme para el lado de la alcaldesa (Maipú) y hacer un cambio”, agregó.

La verdad de Perla...

Perla será una de las invitadas del capítulo del domingo del estelar de Chilevisión, “Podemos Hablar”, en donde contará la firme sobre lo sucedido. “Pasó una cuestión tipo comedia, porque fue algo que ni siquiera… fue un enredo gigante, o sea, lo primero, nunca fui y soy, ni pretendo ser alcaldesa de Maipú”, aclaró, de acuerdo a un adelanto publicado por Chilevisión Noticias.

La exchica reality reveló que Ximena Rincón llegó a ella después de que se contactó con un familiar tras estar en la búsqueda de alguien perteneciente a la comunidad gitana. Ilich aseguró que no es una persona que habla mucho de política, pero sí alza la voz cuando le molesta algo. “Cuento corto, me dice (su familiar) Ximena va venir a la casa ahora, en 10, 15 minutos, está cerca”, reveló.

“Si yo no miro a la persona, no la reconozco quien es, porque no entiendo de política, entonces, en ese momento cuando llega, ahí supe quién era (...) Se empezó a conversar de eso (temas sociales) y en el vivo, aún en vivo, era como, yo le dije súper de frente ‘no me parece que ustedes…hay muchas personas que no están haciendo las cosas bien’”, continuó Perla.

Finalmente, ella agregó que Rincón fue quien dijo “próximamente Perla alcaldesa de… se postula de alcaldesa”. “Por lo cual al día siguiente ya estaba postulada y al otro día ya estaba despostulada”, cerró.