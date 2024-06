¿Jorge Valdivia y Maite Orsini terminaron?: La pista que hace dudar la continuidad del romance

Si de rumores se trata, aquí va uno con todas las de la ley. Se trata de la supuesta ruptura amorosa entre Jorge Valdivia y la diputada Maite Orsini. Si bien, no existe ninguna prueba que así lo indique, sí hay una pista que ya muchas parejas han realizado cuando se separan: se dejan de seguir en sus redes sociales.

Justamente eso es lo que ocurre actualmente entre ambos, puesto que ninguna de sus cuentas figuran en la red social del otro enamorado, puesto que al colocar el nombre de cada uno en la lista de seguidos, Instagram señala que “no se encontraron usuarios”.

Si bien, en caso de ser ciertas las sospechas de la prensa rosa, los motivos podrían ser por las consecuencias de la demanda que interpuso la diputada contra Daniela Aránguiz -lo que obligó a la exMekano a presentar a su hija como testigo- o, podría ser la última polémica que protagonizó el futbolista.

Esto, porque la conocida scort Natthy Chilena, publicó una foto del jugador, asegurando que habían pasado 17 horas juntos, mientras él ya estaba en pareja con la parlamentaria, contó en entrevista con el medio Duplos.

A raíz de la comprometedora confesión, el jugador publicó un comunicado revelando el daño ocasionado por tales afirmaciones.

Capturas Instagram

Valdivia cuenta su verdad

A través de un comunicado enviado a La Cuarta, Valdivia desmintió todo lo mencionado por Natthy Chilena. “Quiero desmentir categóricamente cualquier relación con esa persona a quien ni siquiera conozco. Por tanto, también es falso que ella tenga imágenes mías”, comenzó.

“La publicación de este tipo de noticias sin el chequeo mínimo que exige la ética periodística, me causa un daño familiar de proporciones y le pido a los medios detener la oleada de publicaciones irresponsables en este tema”, puntualizó.

Valdivia además indicó que “no es primera vez que me involucran sin pruebas en asuntos de esta envergadura. No puede ser que una persona conocida por su rol de escort diga una mentira y los medios difundan sin el chequeo mínimo que exige el sentido común”.