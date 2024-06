Netflix: la conmovedora película coreana que dura 2 horas y que te hará replantear toda tu vida

Llega el fin de semana y los espectadores de la plataforma de Netflix, cansados del terror, los crímenes y el drama, tienen a su disposición una película con una historia conmovedora. Se trata de ‘Okja’, una producción que te hará reflexionar gracias a su claro mensaje ecologista y contra el maltrato animal.

PUBLICIDAD

La película, escrita por Bong Joon Ho y Jon Rondon, y protagonizada por Tilda Swinton, Jake Gyllenhaal y Paul Dano, cuenta la historia de la adolescente Mija, una huérfana que vive con su abuelo y su mejor amigo, Okja, un cerdo de seis toneladas genéticamente modificado, en una frondosa montaña de Corea del Sur.

La corporación que creó a Okja, y a cientos más de su especie, quiere recuperar a la criatura porque planea usarla como un ardid publicitario que la proyecte como una organización ecológica para poder vender carne que es producida industrialmente.

El secuestro de un animal y la aventura de rescatarlo

La historia muestra el secuestro del cerdo, la búsqueda desesperada por parte de Mija para recuperarlo, a una tropa incompetente del Frente de Liberación Animal, una insegura villana corporativa (que Swinton interpreta con un tono perfecto y despiadado) y una incursión a la espeluznante dinámica del ganado y agricultura industrializados.

De acuerdo a una entrevista que le realizó The New York Times a Bong, este explicó que Okja técnicamente es un cerdo, pero también comparte su linaje con los hipopótamos, elefantes y manatíes, las amables vacas marinas que inspiraron en gran medida su cara, que no es tan porcina .

Aunque está la escena del matadero y no faltan los momentos de drama, gran parte de la película es delirante y ligera, y fue filmada con el humor mordaz de Bong.

‘Okja’ es, además de una cinta totalmente recomendable para ver en familia, una de esas películas de Netflix buenas y aclamadas por la crítica, una garantía de calidad en el supuesto de que te acerques a ella por primera vez.