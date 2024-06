“Se para y se va”: Salfate recordó tensa entrevista que tuvo con el director de “El Club de la Pelea”, David Fincher

El hombre reconocido por su divulgación de diversas conspiraciones, Juan Andrés Salfate, estará de invitado en el próximo capítulo de “Podemos Hablar”, el cual se emitirá este domingo y marcará la incorporación de Yerko Puchento al estelar de Chilevisión.

PUBLICIDAD

En el punto de encuentro, Salfate contó una anécdota con nada más ni nada menos, el director de “El Club de la Pelea”, “Siete pecados capitales” y “La red social”, David Fincher. Esto sucedió durante su trabajo como crítico de cine, por el cual tuvo la oportunidad de entrevistar a diversas figuras de Hollywood.

Salfate fue a entrevistarlo por el estreno de su película “La habitación del pánico”, protagonizada por Jodi Foster y Forest Whitaker. “Yo hago la primera pregunta un grupo de cinco personas y yo le digo: ‘señor Fincher, usted tiene una vocación del cine en blanco y negro...’ y como que queda cachuo y me dice así: ‘no, en realidad la vida está lleno de colores, mira tu polera, mira todo, yo grabo así, porque quizás hay menos luz, pero los colores están presentes en mi película’”, comenzó contando.

“Yo le digo: ‘lo que no me puede negar es que le hace guiño a las película de Alfred Hitchcock, porque las maneras que muestra las ciudades en el comienzo de cada película tiene…’. Me dice: ‘sabes que yo la última vez que vi una película de Hitchcock fue a los 20 años, ni siquiera cuando estudié cine’”, continuó Salfate sobre esta tensa conversación, la cual continuó con la negativa del director.

Las inesperadas palabras de Whitaker

Una vez que otro colega hizo una consulta, Juan Andrés volvió a levantar la mano y le preguntó qué significaba para él dirigir a dos importantes actores como Whitaker y Foster, quienes también habían incursionado en la dirección, y si es que le pidió consejos.

Fincher le respondió que “Cuando yo soy director, soy el único que dirige la película, los demás son actores”. Salfate agregó que el director “no contesto más y se para y se va. Cuando pasa eso en esta entrevista llegan los productores que te han invitado gentilmente, te han pagado un avión, te meten a hoteles de lujo, todo para que tu conozcas a toda esa gente y te dice ‘muchas gracias’”.

“Nunca más se olvidan de ti, bueno la cagué, la cagué, se acabó no me invitan más y se corre la voz”, contó Salfate, quien reveló que este rumor llegó a los actores, “en la pieza de al lado están todos los actores y están todos al lado viendo esta entrevista y ahora les toca a ellos. Entra Forest Whitaker y dice: ‘¿Quién se peleó con el director?’”. Salfate levantó la mano y asumió, por lo que recibió una inesperada respuesta: “muchas gracias por poner a ese conchasumadre en su lugar”.