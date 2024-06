Exmekano Amanda Cibely revela su lucha contra la alopecia: “Me golpeó fuerte en la autoestima”

Amanda Cibely, es una de las más recordadas integrantes del team “Mekano” que conquistó a toda una generación a comienzos de los 2000. La joven que llegó a Chile como parte del grupo de baile Carambaxé, originario de Brasil, se ganó el cariño del público durante los años que estuvo en el programa musical.

PUBLICIDAD

Tras su paso por nuestro país, la bailarina se radicó en México, donde actualmente emprendió una carrera en el mundo de la belleza. Junto a su suegra administra una clínica de estética que lleva sus nombres. Sin embargo, detrás de este éxito profesional, Amanda ha enfrentado un problema que ha afectado significativamente su vida personal y su autoestima: la alopecia.

Según dio a conocer la brasileña, durante muchos años ha utilizado extensiones para ocultar la pérdida de cabello. Sin embargo, recientemente recibió una noticia devastadora de su peluquera: le quedaba muy poco cabello natural.

“Me dijo que me faltaba adelante, pero también por los costados. Yo tenía unos pelones horribles”, confesó en conversación con Las Últimas Noticias.

El impacto emocional de esta condición ha sido profundo, según declara Cibely. “He llorado, no quiero salir a eventos fuera de mi casa. Me golpeó fuerte en la autoestima. Me veo en el espejo y me siento fea”, relató. Este golpe a su confianza la llevó a buscar ayuda médica especializada.

Amanda consultó tanto a un dermatólogo como a un ginecólogo, quienes confirmaron el diagnóstico de alopecia androgenética. Esta condición, que se caracteriza por la pérdida de cabello debido a factores hormonales, se complica en su caso debido a niveles elevados de testosterona.

Para manejar su situación, ha comenzado a tomar hormonas y ha complementado su tratamiento con el uso de champús y lociones específicas, además de someterse a un tratamiento de plasma en su propio salón.

A pesar de la compleja afección, Amanda ha visto signos de mejoría. “En 25 días me ha crecido bastante, siento que lo tengo más largo y los pelones se han ido rellenando”, afirmó. Este progreso le ha brindado un rayo de esperanza y una renovada confianza en su apariencia.