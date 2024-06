¿Por qué Eloise no se queda con Theo Sharpe en Bridgerton? Los libros revelan quién será su esposo

Eloise Bridgerton (Claudia Jessie), la hermana de Colin (Luke Newton) y ex amiga de Penélope Featherington (Nicola Coughlan), está convencida que el matrimonio es solo una imposición social y ya tiene varias temporadas de baile de la reina Charlotte que no consigue pretendientes.

Sin embargo, en la segunda temporada, Eloise tuvo un interés amoroso con un hombre llamado Theo Sharpe (Calam Lynch), pero de acuerdo a los libros de Julia Quinn este no será el hombre que se atreva a desposar a la rebelde de los Bridgerton.

A lo largo de la serie aparecen y desaparecen algunos personajes y es uno de los casos que están relacionado con la joven hermana de Colin Bridgerton.

En la segunda temporada, se contó la historia de Anthony Bridgerton y Kate Sharma, pero otro romance también captó la atención: el de Eloise Bridgerton y Theo Sharpe.

¿Qué pasó con Theo?

Ya sabemos que la joven se ha mantenido renuente a contraer matrimonio, pues asegura que es una imposición social que no desea seguir. Sin embargo, comienza a experimentar sentimientos de amor al conocer a Theo, un joven de clase baja que trabaja en una imprenta.

Cuando Eloise visita el lugar y es atendida por él, ambos empiezan a darse cuenta de que comparten demasiados gustos en común, como la literatura, lo que genera una chispa inmediata.

No obstante, actuando en contra de sus sentimientos, ella lo rechaza, argumentando que su familia jamás podría aceptar su relación, y se va.

En la Temporada 3, al menos en la primera parte, no aparece Theo y algunos se han preguntado, ¿Qué pasó con este personaje? Si no eres de lo que has leído los libros ni has visto la serie, te advertimos que haremos spoilers de lo que sucederá con Eloise Bridgerton.

¿Con quién se casa Eloise Bridgerton?

Según los libros de Julia Quinn, no existe el personaje de Theo, por lo tanto, no pertenece a la historia original. Si Netflix sigue las bases de los textos, esto no ocurrirá. Por el momento, el personaje no ha tenido una aparición en la tercera temporada, lo que podría significar dos cosas: que Eloise no volverá a buscarlo jamás o que el romance entre ambos podría continuar en los próximos episodios a estrenarse , reseñó el portal Univisión.

Según el quinto volumen de la saga ‘Bridgerton’, titulado ‘To Sir Phillip, With Love’, Eloise se enamora de Phillip Crane, un hombre viudo con el que mantiene contacto por correspondencia tras el fallecimiento de su esposa, Marina Thompson.

En una de las cartas, Phillip le propone matrimonio a Eloise y ella, tras meditar la situación, decide dejar Londres para conocerlo en persona sin avisarle ni a él ni a sus hermanos, lo cual lo toma por sorpresa.

Ambos conviven en la casa de Phillip, y Eloise se encarga de cuidar de los hijos de su amado, quienes le hacen la vida imposible con sus travesuras. Después de un tiempo, los Bridgerton dan con el paradero de Eloise y deciden casarse.

La aparición de Theo en la serie podría afectar o no directamente la historia de Eloise, ya que es bien conocido que Netflix hace cambios en cada temporada estrenada. Por lo tanto, solo es cuestión de tiempo para saber si Theo volverá a encontrarse con Eloise o no.