El sensual bikini que llevó Yailín, pero la criticaron de la peor manera por este detalle

La dominicana Yailín, la más viral, no deja de avivar las polémicas al mostrar su silueta. Una vez más le dio material a los haters con unas sensuales fotos en traje de baño, que fueron también aplaudidas por sus fanáticos. La cantante de 21 años subió tres imágenes a su cuenta de Instagram, donde de inmediato la caja de comentarios se llenó.

Este domingo 2 de junio, tomando agua de un coco y con un bikini diminuto color blanco, la artista urbana posó, dejando poco a la imaginación, como tiene acostumbrada a su fanaticada, y con la que se ganó algunos elogios, pero también unas cuantas críticas. Esta vez, ella apareció con una larga melena rizada negra.

Los haters no dudaron en dejar su veneno en cada comentario por este detalle en sus fotos: “Traten de que el cul.. esté en proporción con las piernas”, “Solo te faltan las piernas mi amor”, “¿Por qué ahora se ve mal?, no entiendo el afán de ponerse un 🍑 tan grande con piernas tan flacas. Y sus amistades q no le hablan con la verdad”, “Una siguapa 😂 tienes más de 55 cirugías y las canillas pa’ cuándo. Vieron barato”, y “Las nalgas no van con las piernas”, fueron parte de las críticas destructivas.

Yailín, la más viral Yailín, la más viral fue duramente criticada por su figura. (Instagram @Yailinlamásviral)

No es un secreto que la cantante dominicana se ha sometido a una serie de cirugías para esculpir su cuerpo. Ella es una asidua paciente de afamados cirujanos plásticos del continente. La más reciente visita la hizo al doctor Frank Lamadrid, en Barraquilla, Colombia, donde entró a quirófano a inicios de mayo. Yailín, al igual que miles de mujeres en el mundo, está luchando para retirarse los biopolímeros.

La ex de Anuel AA ha tenido una transformación rotunda en su cuerpo, pues cuando apenas estaba iniciando su carrera, ella era bastante delgada y con pechos y trasero acordes a su contextura. Sin embargo, deseaba ser exuberante y lo consiguió. Se inyectó los labios, se hizo levantamiento de cejas; así como una armonización facial, que consiste en perfilar la nariz, los pómulos y el mentón.

A todo esto se le suma el aumento de senos y glúteos, lipoescultura, remodelación de cadera y más. Antes de todo este radical cambio, en el 2020, Yailín comentó en el programa radial Alofoke que era una mujer sencilla y que no le gustaba hacerse muchas cosas.

“Te voy a decir algo, yo soy sencilla. El hombre que está conmigo no gasta mucho porque yo nada más tengo que tener mis uñas limpias, no me gusta hacerme muchas cosas. A mí no me gusta ponerme dizque eso de uñas, no me gusta maquillarme tampoco, solamente me gusta hacerme mis cejas y ponerme un pintalabios natural, mi pelo sí, en eso me gusta hacerme muchos cambios”, expresó en su momento.