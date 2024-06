¿Entrará Pedro Astorga a “Ganar o Servir”?: “Uno nunca sabe, pero...”

El publicista y deportista extremo Pedro Astorga, se sinceró en una entrevista con el influencer de viajes, Benjamín Vergara, quien le preguntó al exchico reality si estaba dispuesto a ingresar a “Ganar o Servir”.

En entrevista al programa de YouTube Copuxando, el primo de Pangal Andrade, sostuvo que le hubiera gustado haber participado con Pangal, ya que sus “mayores ganas de haber entrado era eso, competir, habría estado muy entretenido, haber estado apoyándonos dentro; hubiera estado divertido”, sostuvo.

“¿Vas a entrar al reality o no?”

Durante la entrevista, que se llevó a cabo en El Cajón del Maipo, Pedro Astorga, también reflexionó sobre su personalidad y la experiencia que vivió en realities pasados.

“Soy un poquito malgenio, pero es algo que no me gusta mucho de mí, entonces lo he ido trabajando y trato de no serlo”. Además, agregó que “por eso hoy en día estoy dónde quiero estar, me junto con quién me quiero juntar y hago las cosas que quiero hacer; no hago nada obligado”.

Sin embargo, cuando se le consultó de manera directa si entraría o no a “Ganar o Servir”, el exchico reality señaló que: “No creo, no creo. Uno nunca sabe, pero no creo”, aunque agregó que “habría que ver... una semanita igual entraría, a unas competencias, a ver qué tan fuertes están dentro de esa casa”.

Pese al entusiasmo, Astorga sostuvo que “estaría divertido” ingresar al reality de Canal 13, pero aclaró que “estoy feliz acá afuera, y cuando estaba dentro de los realities no era muy feliz; me pesaba harto”, cerrando que “fue la etapa que más leí en mi vida. Consumía los libros como si nada, y eso igual estuvo bueno”.

El deportista extremo ganó las competencias de los realities “Pareja Perfecta” de Canal 13, en 2012 y “Amor a Prueba” de Mega, en el año 2015.