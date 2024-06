“¿Es verdad que te tomas un shot de aceite?”: Óscar “Lolo” Peña reveló su secreto para mantenerse joven a sus 72 años

Óscar “Lolo” Peña volvió a aparecer en la pantalla chica para ser parte del más reciente capítulo del programa “Podemos Hablar” de Chilevisión, en donde habló de sus mayores secretos con Julio César Rodríguez.

Cabe recordar que en la actualidad, la expareja de Raquel Argandoña está dedicado a la producción de aceite de oliva y hace varios años dejó de la televisión.

Eso sí, se mantiene bastante activo y por eso, el animador del programa le consultó cuál es su secreto de “la eterna juventud”.

“El óleo”, admitió Peña, quien en estos momentos tiene 72 años de edad.

Posteriormente, Lolo explicó “yo trabajo en mi casa, tengo una plantación bastante importante de aceite de oliva, en una colina llena de árboles, frente al mar Mediterráneo”, agregó el empresario radicado en Italia.

“Te llega esa brisa, más el aceite... Por eso uno se mantiene bien”, añadió sobre su secreto.

El verdadero secreto

Aunque al parecer esto no sería todo, puesto que JC Rodríguez le lanzó la teoría que existe con respecto a su juventud: “¿Es verdad que te tomas un shot de aceite? Porque lo he escuchado”.

Finalmente, Peña reconoció que es una práctica muy sana que realiza de manera frecuentemente y que según su datos es bastante saludable para el cuerpo.

“Tiene que ser aceite realmente bueno. (Lo tomo) todas las mañanas”, aconsejó Lolo Peña.

¿Qué pasa con Raquel Argandoña?

Posteriormente, el animador de CHV le habló sobre el estado de salud de Raquel Argandoña, quien estuvo internada en el verano por un cuadro de obstrucción intestinal severa.

Sobre esto,el empresario comentó que no la llamó directamente puesto que “no me parece correcto, pero sí me comunique con su gran amiga, también mi gran amiga, Patricia Maldonado y me enteraba de su situación, porque hay cariño que no se olvidan y si es normal, no porque uno no este junto a esa persona, uno no va dejar sentir afecto”, aseguró.