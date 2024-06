Los reboots que Pixar podría tener preparados en un futuro

Pixar Animation Studios, fundado en 1986 por Steve Jobs, Edwin Catmull y Alvy Ray Smith, es en la actualidad uno de los estudios más importantes en la industria y el más famoso en materia de animación.

Con el lanzamiento de Toy Story en 1995, el estudio se estableció como pionero de este medio del séptimo arte y desde entonces ha marcado la pauta de cómo contar historias. A lo largo de los años, Pixar se consolidó como un gigante del cine animado, creando éxitos como Monsters, Inc., Buscando a Nemo, y Los Increíbles.

Sin embargo, en los últimos años, el estudio ha sufrido algunos traspiés con sus recientes apuestas, y ahora se encuentra en la necesidad de refrescar y recapturar el mercado.

¿Pixar podría estar apostando por reboots?

Jim Morris, presidente de Pixar, confesó la difícil situación que enfrentaron: “Todos nos sentimos golpeados, y fue duro para la moral. Pensé que era una buena película con el toque de Pixar, así que cuando no funcionó, fue como, ‘Wow.’ Me pregunté, ‘¿La gente ya no quiere ver el tipo de películas que hacemos? ¿Eso ya se acabó? ’”.

Para recuperar su posición en el mercado, Pixar considera hacer reboots de sus éxitos anteriores. Según la página especializada Bloomberg, Los Increíbles y Buscando a Nemo son candidatos para recibir nuevas versiones. La estrategia incluye equilibrar ideas originales con secuelas y spinoffs para recordar al público lo que una vez amaron de Pixar.

Pixar planea lanzar tres películas cada dos años, alternando entre títulos originales y secuelas o spinoffs. Esta táctica busca no solo revivir la gloria pasada, sino también impulsar nuevas franquicias potenciales. Pixar espera que esta combinación atraiga tanto a los fanáticos de siempre como a nuevas audiencias.

La tendencia de Hollywood a producir reboots, spinoffs, secuelas y remakes ha sido objeto de críticas pero no se puede negar que la nostalgia ha logrado captar la atención de varios.