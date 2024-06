“No me cuadra el cruce Barriga-Jadue”: Neme reaccionó a la prisión preventiva del alcalde de Recoleta

Durante la jornada de este lunes se dio a conocer la medida cautelar que tendrá que cumplir el actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, por el caso Farmacias Populares.

Cabe destacar que el jefe comunal está siendo investigado por delitos de corrupción como administración desleal, estafa, cohecho y fraude al fisco, y por eso el 3° Juzgado de Garantía de Santiago decidió dejarlo en prisión preventiva.

Ahora, esta situación generó una ola de reacciones tanto en las redes sociales como en diversas figuras conocidas, entre ellos José Antonio Neme.

El animador de “Mucho Gusto” dio sus primeras impresiones sobre la medida cautelar que deberá cumplir el excandidato presidencial y de pasada, la comparó con el caso de Cathy Barriga, quien en enero de este año también fue formalizada por cargos de fraude al fisco y falsificación de documentos público mientras dirigía la Municipalidad de Maipú. Sin embargo, en esta ocasión, se decretó que tendría que cumplir arresto domiciliario.

De hecho, hace solamente un par de días tuvo una nueva audiencia por no respetar el acuerdo y no responder a los llamados de Carabineros, quienes van a verificar que se encuentra cumpliendo en la medida.

La opinión de Neme

“A mí todavía… puede que sea muy estúpido en materia legal, pero no me cuadra el cruce Barriga-Jadue. Bueno, Torrealba estuvo preso un tiempo y ahí se revisó la cautelar”, comentó el periodista en el matinal de Mega.

En esa línea, agregó que con “Cathy Barriga estamos hablando de 30 millones. No estoy diciendo que una cosa sea peor que la otra, pero yo percibía y la ciudadanía percibía que nos estábamos moviendo en el mismo abanico de delitos. Pero parece que no”.

Ante tales palabras, el abogado Alberto Precht le aclaró que Cathy Barriga “no está en ejercicio y los delitos son distintos. En el caso Barriga no hay cohecho, no hay estafa”.