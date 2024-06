¿Nodal no pudo con Cazzu? La cantante habría delatado el motivo de su ruptura y la aplauden

Julieta Cazzuchelli, mejor conocida como Cazzu, sigue dando de qué hablar tras su inesperada ruptura con Christian Nodal, a menos de dos meses de romance, por lo que son muchas las especulaciones que han girado entorno a los padres de Inti.

Y es que el artista mexicano ha sido tildado de infiel luego de aparecer junto a Ángela Aguilar a solo horas de anunciar su separación y más tarde ser vinculado con la también cantante Estevie tras unas fotografías colgadas por ella junto al ranchero en redes sociales.

En medio de las acusaciones, han aparecido unas declaraciones de la argentina que estarían delatando uno de los motivos que los pudo arrojar al fin del romance.

Cazzu muestra su amor propio al hablar sobre las relaciones amorosas

Cazzu se ha caracterizado por ser una mujer independiente y quien levanta la bandera del feminismo a donde quiera que va, por lo que suele ser bastante decisiva en el amor y así lo dejó claro en una entrevista que concedió antes de su romance con Nodal.

La trapera asegura que como pareja es realmente difícil, pues pocos estarían dispuestos a lidiar con su carácter y estilo de vida, por lo que aseguran que habría sido esto uno de los detonantes para romper con el padre de su hija.

“Me da una paja el amor, me parece un lugar donde uff... mucho drama, no, no quiero y segundo que... a ningún hombre le gustan tanto las personas como yo, soy muy mía y soy muy difícil de controlar. Al principio les gusta todo de mí, después ya no, como que quieren una que esté cerca, normalita”, sostuvo.

Sus palabras fueron elogiadas por los internautas quienes le aplauden que no se deje controlar por ningún hombre y mucho menos pause su carrera por nadie. Incluso hay quienes aseguran que Christian pudo haber intentado controlar su vida tras haberse convertido en la madre de su hija.

“Pues toda una dama Cazzu así debemos ser todas que nadie nos manipule ni nos maneje”, “La palabra exacta.. Soy muy Mía”, “Ya lo dijo soy muy difícil d controlar !! y el quería eso de ella que sea la la señora de casa que cría a su bebé”, “Su forma de pensar está bien 💯solo que el pequeño detalle es que Nodal pff es muy ya saben”, han sido algunos de los comentarios que se leen en la publicación de TikTok.