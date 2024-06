Pedro Carcuro promete “hacer de todo” a sus 79 años tras debut en Instagram: “Hay que subirse al caballo de la modernidad”

Fue hace poco menos de una semana que Pedro Carcuro se aventuró a publicar en su recién estrenada cuenta de Instagram @pedrocarcurooficial un corto clip donde sentó las bases de lo que será su irrupción en la red social a sus 79 años.

PUBLICIDAD

“Se vienen grandes sorpresas, seguimos aprendiendo y trabajando para entrar de lleno al mundo digital. Gracias por seguirme, nos leemos y atentos que partimos pronto con un programón de aquellos”, escribió el comunicador en la red social, donde aseguró estar mentalizado “para entrar a la cancha (...) ya muy pronto, en los próximos días vamos a estar con las máquinas encendidas, con el motor a full en este sitio”.

El nuevo proyecto digital de Pedro Carcuro

Palabras que este lunes aclaró en conversación con lun.com, donde expuso las motivaciones que lo llevaron a sus 79 años para aventurarse en una plataforma casi desconocida para él.

No encontraba la forma ni la motivación para tirarme a la piscina — Pedro Carcuro

“Hace rato que andaba con esta idea, para qué te voy a andar con mentiras. Creo que uno tiene que subirse al caballo de la modernidad, pero no encontraba la forma ni la motivación para tirarme a la piscina. Ahora comencé a trabajar en un proyecto con Felipe, otro periodista, y él me motivó, así que vamos a ver cómo resulta esto”, contó el rostro televisivo.

“Nuestra idea era comenzar este fin de semana con la final de la Champions League, pero la verdad es que no me ha dado el cuero porque estoy con una gripe que me tiene medio a morir saltando”, agregó.

“Quiero hacer de todo un poco, contar historias que he vivido, opinar sobre acontecimientos deportivos que marcan la pauta. Ahora viene la Copa América, la segunda parte de las clasificatorias mundialistas, hay muchas cosas y me gustaría participar desde la opinión”, explicó Carcuro, quien en su nueva plataforma comunicacional pretende “conversar con invitados y con la gente, que es algo que me gusta muchísimo”.

Ojalá pueda encontrar a personas que quieran acompañarme en esta nueva etapa digital — Pedro Carcuro

“Lo vengo haciendo hace años en la televisión y pretendo continuarlo a través de un nuevo programa digital llamado ‘Pedro Pé’. Esa es una locura mía que nació de la canción de Raffaella Carrá que se viralizó tanto”, indicó.