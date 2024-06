“Tu felicidad no depende del otro, y menos de un hombre”: Carla Jara reveló las sabias palabras que le dijo su madre tras quiebre con Kaminski

Carla Jara estuvo como invitada en la más reciente transmisión de “Buenos días a todos”, en donde habló sobre su quiebre con Francisco Kaminski y cómo se ha sentido con la mediática separación.

Según las palabras de la exchica “Mekano”, en estos momentos “estoy súper bien, tranquila y contenta”, expresó de entrada, asegurando que “todo pasa, todo se calma, todo aterriza, así que súper bien”, agregó tras la consulta de María Luisa Godoy.

“En mi vida tomo una decisión y se toma claramente, y seguimos avanzando, la vida sigue funcionando, entonces, he sido súper drástica. Siento, aunque suene súper cliché, todo pasa por algo en la vida (…) he seguido avanzando y haciendo todo lo que quiero hacer, cuidando a mi chiquitito, por supuesto. Estoy súper tranquila”, expresó, luego de asegurar que es de una personalidad “drástica”.

Posteriormente, habló sobre cómo ha enfrentado su hijo, Mariano, esta situación, en la cual él tuvo un papel crucial puesto que él fue testigo del quiebre familiar.

“Él está bien, lo pasa bien, tratamos de hacer cosas que lo distraigan”, contó Carla.

Las palabras de madre

Sobre cómo logró superar el dolor, Carla explicó que “cuando la decepción es más grande o todo lo que ocurre te saca la venda y viste todo claramente, todo es mucho más fácil”.

“De hecho, lo he conversado con mi psicólogo, fue todo mucho más fácil por eso (infidelidad), porque todo lo que ‘imaginaba’ era real. Creo que se hace mucho más fácil el término de cualquier cosa cuando todo es más drástico”.

Una de las personas que estuvo ahí para apoyarla fue su madre, quien la ayudó a sobrellevar la situación con algunos consejos.

“Tiene que ver un poco con la crianza, mi mamá nos enseñó a todos que tu felicidad no depende del otro, y menos de un hombre”, detalló.

“Mi mamá siempre me lo dice ‘a rey muerto, rey puesto’ (…) ella todo el rato dice ‘qué te importa, filo, eres hermosa, linda, preciosa, está todo bien’”, puntualizó.

“Le agradezco eso a mi mamá, como que siempre dice ‘vamos para adelante, no pasa nada, que pase lo que tenga que pasar’”, añadió.

Sobre la ruptura con el animador de La Red, Carlita hizo una última reflexión, comentando que “creo que es importante entender que las parejas se separan, pero eso no significa que sus padres se separen de sus hijos (…) no hay que confundir las cosas, los niños no tienen nada que ver”, aseguró.

“Los que estén pasando por esto atinen y no dejen de estar con sus hijos”, concluyó Jara en el programa de TVN.