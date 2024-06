VIDEO: ¿Nodal la controlaba? Esta ‘acción’ de Cazzu delataría la verdad sobre su relación

Ha pasado poco más de una semana desde que Christian Nodal y Cazzu anunciaron su separación, de la que no especificaron cuáles serían las causas de su ruptura, sin embargo, varios fans de la pareja, han revivido algunos gestos que podrían indicar las razones de su decisión.

PUBLICIDAD

Aunque en el comunicado de Nodal dejó ver que su separación había sido de forma pacífica y bajo términos de respeto, los mensajes de Cazzu, al menos en la perspectiva de los fans, dejaban ver que pudo ser lo contrario y que es posible que hubiera algún tipo de infidelidad o acción que detonara su ruptura tan solo unos meses después de que naciera su primera hija de nombre Inti.

Cazzu e Inti Instagram: @cazzu (Instagram: @cazzu)

Tiempo atrás, las publicaciones de la argentina hicieron ruido en redes sociales, desatando teorías sobre una crisis en su relación con Christian Nodal. Fue una específicamente la que detonó los rumores, donde la ‘Nena Trampa’ aparece junto a Inti y escribe: “Que me saquen todo menos vos”, a mediados de abril, posteriormente un mes después, Cazzu escribió en su cuenta de Twitter: “lo que me falta de linda me sobra de estúpida, pero eso no significa que no tenga unos temones que se caen de orto”.

Estas ‘pequeñas’ acciones, fueron suficientes para que los fans notaran que algo malo pasaba con la pareja del momento, y tan solo dos semanas después de ese tuit, anunciaron su ruptura, dejando una ola de especulaciones alrededor de ellos, entre el robo a la casa de Argentina, hasta una posible infidelidad y el control que Nodal supuestamente ejercería sobre sus parejas incluida Cazzu.

Fans aplauden el regreso de Cazzu a los escenarios

Meses atrás, se supo que Christian Nodal y Cazzu habían aprovechado su visita a París para trabajar en sus nuevos proyectos musicales desde los estudios Miraval, que son propiedad de Brad Pitt.

Y aunque no se han dado a conocer más detalles de los que serían sus nuevos discos, Cazzu ha hecho un regreso triunfal a los escenarios junto a Luck Ra estrenando su nueva colaboración, lo que desató una ola de comentarios por parte de los fans, quienes se alegraron por volver a ver a la ‘Jefa del Trap’ en concierto.

Un video que se viralizó rápidamente en TikTok, muestra uno de los conciertos de Cazzu donde todavía ocupaba su look de ‘Nena Trampa’, mientras se leía: “Gracias, Nodal por regresarnos a nuestra nena trampa”, esto desató una ola de comentarios, donde uno de ellos aludía a las supuestas conductas ‘controladoras’ del sonorense: “Se me hace que la teoría de que no la dejaba trabajar es real”.

PUBLICIDAD

¿Christian Nodal controlaba a Cazzu?

Este comentario provocó que se reviviera la teoría de que Christian Nodal tendría conductas controladoras que no solo “vivió Belinda”, también Cazzu, y es que, fue en noviembre de 2023, cuando se empezó a especular que el sonorense limitaba de cierta forma a la argentina.

Las primeras especulaciones se dieron durante la ceremonia de los Premios Grammy 2023, Nodal ‘acomodó’ el vestido de Cazzu, que, a los ojos de muchos, resultó como un gesto romántico, pero fue el famoso periodista Daniel Bisogno quien vio la otra cara de esta acción y comentó que la gente podría ver como que “la quiere poner en orden”.

Aunque el tema paró ahí, usuarios se han encargado de revivir una entrevista donde ‘La Jefa del Trap’ asegura que es una mujer difícil de controlar, lo que, para algunos, la causa pudo ser que Nodal sí había intentado hacerlo:

“A ningún hombre le gustan tanto las personas como yo porque soy muy mía. Creo que soy muy difícil de controlar. Al principio les gusta todo de mí y después ya no”.