Belinda es fuertemente criticada por un cantante luego de que publicó sus conversaciones privadas

La cantante Belinda ha vuelto a ser el centro de la controversia tras ser señalada como una de las causas de la ruptura entre Cazzu y Christian Nodal. Recientemente, la intérprete de “Cactus” se ha visto envuelta en otra polémica debido a la filtración de conversaciones privadas, lo que ha generado fuertes críticas por parte del rapero mexicano Babo, líder de Cartel de Santa.

Después de que se rumoreara que Belinda y Nodal habían mantenido una conversación secreta, descubierta supuestamente por Cazzu, salió a la luz otra indiscreción. Babo explicó en una entrevista las razones por las que decidió cancelar una colaboración musical con Belinda. Según el rapero, Belinda no cumplió con los acuerdos de confidencialidad que habían establecido, lo que afectó su relación profesional.

Belinda y Babo no colaborarán debido a la falta de confidencialidad de la cantante

“Belinda dice muchas cosas y hace acuerdos que no cumple. No me gustan las personas que no están comprometidas con su palabra”, declaró Babo en una entrevista con la creadora de contenido Chamonic.

En dicha conversación, Babo hizo referencia a una entrevista que Belinda dio a Glamour España en abril de 2023, donde reveló detalles de sus conversaciones con el rapero. “Rompió con el acuerdo de confidencialidad que teníamos sobre lo que estaba pasando en ese momento.”

“Ella me dijo que fuéramos discretos, pero luego anda mostrando pedazos de mis canciones. Eso puede causar problemas a la hora de publicar las canciones”, sentenció Babo. En la entrevista mencionada, Belinda comentó que una de sus últimas conversaciones en redes sociales era con Babo, a quien describió como un rapero muy creativo y apasionado por su música.

Belinda y su comportamiento poco profesional la vuelven a poner en el foco de todos

La cantante incluso reprodujo un fragmento de una canción que Babo le había enviado, lo cual fue la gota que colmó el vaso para el rapero, quien decidió no trabajar con ella. Belinda había confirmado previamente una colaboración futura con Babo tras un intercambio reciente de mensajes, noticia que se difundió después de su presentación en el ‘2000′s Pop Tour’

Esta situación ha generado un aluvión de críticas hacia Belinda, quien ha sido tildada de poco profesional. La cantante, conocida por éxitos como “Bella Traición” y “Luz Sin Gravedad”, no se ha pronunciado sobre el tema, prefiriendo centrarse en otros proyectos de televisión y nueva música.