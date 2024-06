“Con ninguna te vas a quedar por h… Eres regalado, todo te sirve”: Gala Caldirola encaró a Raimundo Cerda tras coqueteo con Oriana Marzoli

Un nuevo conflicto protagonizaron el triángulo amoroso entre Gala Caldirola, Raimundo Cerda y Oriana Marzoli en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Todo comenzó cuando el exGran Hermano pasó al lado de las españolas cantando “Felices los cuatro”. “¿Estás mandando una indirecta?”, le preguntó Marzoli, y fue a encararlo para preguntarle qué quiso decir.

“No me utilices para molestar a tu novia. Te voy a decir una cosa, deja de molestar a la niña. Ya sabemos que hay actitudes tuyas que no le gustan”, le advirtió

“Es mi forma de ser. Si quiero decir o hacer algo, lo voy a hacer”, contestó Raimundo, en un tono desafiante.

Mientras los acercamientos entre Oriana y Rai continuaban, Gala se mostró incómoda con la situación. Especialmente cuando más tarde Pangal molestaba a Raimundo con una canción sobre su “triángulo” con Gala y Oriana.

Tras eso, Marzoli comentó bromeando que “me ha tocado ser la amante en esta ocasión. ¡Si Gala no quiere, yo sí!”. “Escapémonos”, rió Rai en respuesta.

La molesta de Gala

Acto seguido, Gala mostró su molestia ante la situación y se lanzó en contra del joven de 25 años, asegurando “con ninguna te vas a quedar por h… Así eres tú de regalado, todo te sirve. Ya no me está haciendo gracia. Yo podría estar con el hombre que quisiera y no me tengo que andar arrastrando por ti”.

“Dale no más entonces”, fue la respuesta de Rai, que fue celebrada por Pangal y los demás.

Finalmente, la española se quejó con Pangal y sus amigos porque le levantan demasiado el ego a Raimundo. “Chicos, de verdad ustedes me están cag… la onda con él. Bromean tanto con eso, todos los días, lo han levantado tanto diciéndole todo el día ‘Toro’, que es normal que se crea un crack”, reclamó Caldirola.