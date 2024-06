“Duré más que Coca Mendoza”: Nuevo participante tuvo que abandonar la casona de “¿Ganar o Servir?”

Durante el nuevo capítulo de “¿Ganar o Servir?” se llevó a cabo tercer duelo de eliminación, en donde José Ángel “Poeta” González tuvo que abandonar la casona tras un dura competencia contra Austin Palao.

PUBLICIDAD

En primera instancia, eran cuatro participantes nominados y reunidos en una jaula interna al estilo de los gladiadores: Poeta, Pangal, Mariela y Austin. Para escoger a los dos salvados, a todos se les dio a escoger una de cuatro tarjetas, sólo dos de las cuales permitirían abrir la reja para salir de la arena de juegos.

Los salvados fueron Pangal y Mariela, por lo que Poeta y Austin se convirtieron en los duelistas de hoy.

“Estoy con muchos sentimientos encontrados, soy muy sentimental y con Poeta tenemos una amistad. Me apena mucho ser la persona que tal vez haga que se vaya”, aseguró el cantante peruano.

En tanto, el relato comentó: “Si me toca irme, me voy a ir en mi ley. Sinceramente no me gustaría ganarle porque es un gran amigo, pero voy a entrar a ganar”.

La eliminación de Poeta

Los participantes tuvieron que enfrentarse a un complejo sistema de ratoneras y estructuras para trepar, en el cual Austin obtuvo la delantera a sólo segundos de haber iniciado el duelo. Sin embargo, Poeta jamás se rindió y lo dio todo dentro del campo de juego, incluso deshaciéndose de una de sus zapatillas en el proceso.

Luego de que Austin levantara la espada del triunfo, el relato de todas maneras continuó desarrollando la prueba, y, ante los vítores de sus compañeros, la terminó y fue invitado por el peruano a levantar la espada también.

PUBLICIDAD

“Me llevo lo mejor de todo, de todos, soy una mejor persona. Los voy a extrañar un montón”, aseguró González, agregando que está orgulloso de sí mismo.

“Lo hice, duré más que Carlalí, que la Cindy, que Coca Mendoza, y le gané una prueba individual al gran Austin Powers. Para todos los que no tenían fe, ¡se puede!”, indicó riendo y emocionado, mientras algunos de sus compañeros se veían bastante emocionados por su partida.