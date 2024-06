“Ella se enojó mucho”, Nodal reveló la fuerte discusión que tuvo con Cazzu donde terminó “avergonzado”

Cazzu y Nodal anunciaron su separación hace unas semanas y desde entonces han estado en el ojo del huracán, mientras se especula cuál fue la razón por la que terminaron.

Aunque los famosos no han hablado de su ruptura, han dejado claro que están comenzando una nueva vida, pues Cazzu mostró su nuevo hogar con su hija Inti y Nodal ha estado enfocado en su música y se rumora que puede tener una relación con Ángela Aguilar.

De hecho, el cantante ha estado en varios programas y medios de comunicación promocionando su nuevo disco y aunque no ha dicho por qué se separaron, sí ha hablado de la argentina y recientemente sorprendió al revelar una fuerte discusión que tuvieron.

Nodal reveló cuál fue su discusión más fuerte y difícil con Cazzu

Durante su participación en el programa Hoy Día de Telemundo, Nodal reveló cuál y cómo fue la discusión más fuerte que tuvo con Cazzu cuando eran pareja.

El cantante confesó que todo surgió por un comentario sobre feminismo. “Ella es súper feminista y me acuerdo que a veces tenía conflicto de que yo decía ‘pero mami si tú estás tratando de dar este mensaje…’. Ella se enojó mucho, pero tuvo la paciencia de explicarme el empoderamiento y de dónde venía la igualdad. Le hice un pleito por eso y después ella me lo enseñó y fue el que más me dio vergüenza porque yo no conocía mucho del feminismo”, dijo Nodal en el programa.

Además, destacó que después que conoció a Cazzu aprendió lo que era realmente el feminismo. “Recuerdo que yo creía entender de lo que se trataba el feminismo, pero después conocí a Julieta (Cazzu) y es increíble lo mucho que te puede enseñar”.

Esto desató indignación en redes, pues aseguran que es un hombre inmaduro. “No te merecías a alguien como Cazzu”, “vas a terminar solo por inmaduro”, “ella siempre te da lecciones a ti, no te la mereces”, “ella es mucho para ti”, y “vergüenza debe darte de todo el daño que le has hecho”, fueron algunas de las reacciones en redes.