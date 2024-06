¿Habrá American Pie 5? Conoce los detalles de la producción

Después de más de una década desde la última entrega principal, los fanáticos de American Pie se preguntan si habrá una nueva película.

PUBLICIDAD

En una reciente entrevista con ComicBook, el actor Sean William Scott, conocido por su papel de Stifler, reveló que el equipo ha estado discutiendo ideas para una posible American Pie 5.

Aunque no se dieron detalles específicos sobre la trama, Scott expresó su amor por el personaje y la franquicia, dejando claro que las conversaciones para revivir la franquicia están en marcha.

Proyecto a largo plazo

Aunque las conversaciones para American Pie 5 están en marcha, Willian mencionó que aún llevará tiempo antes de que la película se materialice:

« Tenemos que tener una gran idea, y especialmente en estos días, tiene que ser impresionante. Ya sabes, la comedia es difícil, y siempre han sido difíciles, pero ya sabes, las comedias han cambiado realmente. Pero creo que, honestamente, hemos estado hablando de una idea. Yo tenía una y todavía tengo una de la que literalmente hemos empezado a hablar hace poco».

Varios miembros clave del elenco original han mostrado interés en regresar para una nueva entrega de American Pie.

Jason Biggs, quien interpretó a Jim Levenstein, expresó su disposición a aceptar la oportunidad de regresar a la franquicia en una entrevista a Hollywood Life.

PUBLICIDAD

Así mismo lo dijo: «Aprovecharía la oportunidad. Me encanta trabajar con todos ellos. Somos una familia. Es lo más divertido que he hecho en un plató en mi vida. Es el personaje que más me gusta hacer. Me encantaría. Hay tantas cosas que tendrían que alinearse al mismo tiempo en el aspecto empresarial, así que crucemos los dedos».

Otros actores importantes, como Chris Klein (Oz), Eddie Kaye Thomas (Finch), Thomas Ian Nicholas (Kevin) y Alyson Hannigan (Michelle), también han manifestado su interés en retomar sus personajes icónicos.