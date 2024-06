Jennifer Aniston enamoró con un vestido asimétrico, pero la criticaron por “sus arrugas”

Atlética, encantadora y divina, así fue como lució recientemente la actriz de Hollywood, Jennifer Aniston, cuando se dirigió hacia el programa “The Morning Show”. Se robó todas las miradas con su escultura figura a los 55 años, y que pareciera que el tiempo está detenido en ella. Lo cierto es que además de su cuerpazo, la artista atinó al seleccionar el look con el que impactó.

PUBLICIDAD

Se trató de un vestido hasta los tobillos y asimétrico, con abertura hasta el muslo izquierdo, en tono carmín estampado con flores escarlatas, ceñido al cuerpo y con un escote con tirantes, que le dio vida con un delicado collar dorado. Completó el outfit con unas sandalias altas atadas al tobillo. Mientas para su rostro optó por un No makeup-makeup. Se veía regia.

Este look resaltó sus tonificados brazos, piernas y abdomen, así como las curvas de su cintura y caderas. Y es que a actriz es fans del yoga y el pilates, actividades que realiza unos cuatro días a la semana. En una entrevista que dio a la revista Women’s Health confesó que, tras la menopausia, cambió su rutina de ejercicios y optó por unos de fuerza para mantener los músculos fortalecidos.

Además, de su look, también apareció con un nuevo corte de cabello: bob recto. La artista de “Friends” apostó por dejar su melena a la altura de la clavícula, o que la hizo lucir fresca. Sin embargo, todo esto fue pasado por alto por los haters, quienes se enfocaron en las señales de su envejecimiento para destruirla a través de comentarios despectivos, pasivo-agresivos, pese a que el normal tener arrugas a medida que el tiempo avanza.

“Demasiado relleno”, “El cuerpo está golpeando... Cara no tanto. No estoy seguro de lo que está pasando ahí”, “¡¿Qué demonios le hizo a su cara?!”, “Ella no está envejeciendo bien”, “Ella se veía hermosa antes de la cirugía”, “Esa cara hinchada que ha estado bebiendo”, “Todo el mundo la está viendo sin rellenos y falta de Botox”, “Definitivamente relleno de labios y debajo de los ojos. Por alguna razón no funciona bien en su estructura facial”, y “Los rellenos en sus ojos necesitan ser disueltos y volver a aplicarse”, le escribieron a la actriz.

Pero, esto tienen sin cuidado a la artista, pues ella se ha mostrado al natural en sus redes sociales, orgullosa de su edad y cómo el tiempo ha actuado en su cuerpo, pues expone sus arrugas y canas sin temor a nada ni a nadie, callando así a quienes la critican sin césar. Además, de que no pierde la oportunidad de mostrar su sensual figura en diminutos y ajustados vestidos que muchas de quienes la critican no podrían usar a su edad.