La actriz de Marvel que anunció su sorpresiva retirada de la actuación: ¿que pasará con su personaje en la franquicia?

Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

La actriz Evangeline Lilly, conocida por su papel de The Wasp en la franquicia del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), sorprendió a sus fans y seguidores al anunciar que se estará retirando de la actuación, y ha decidido centrarse en otras cosas que la motivan más.

La interprete de 44 años, que fue vista por última vez en ‘Ant-Man y la Avispa: Quantumania’, tomó sus redes sociales para hacer el anuncio, a través de un vídeo que grabó hace casi 20 años en el que señalaba que 10 años más tarde esperaba ser una actriz retirada:

“Hoy estoy tan llena de alegría y satisfacción mientras vivo mi visión. Alabado sea Dios, me siento tan agradecida por mis bendiciones. Alejarse de lo que parece la opción obvia (la riqueza y la fama) puede dar miedo a veces, pero entrar en el dharma sustituye el miedo por la plenitud. Puede que algún día vuelva a Hollywood, pero, por ahora, este es mi lugar. Inicio una nueva etapa, estoy preparada... y feliz”, escribió en la publicación que ya acumula casi 12 mil ‘me gusta’.

¿Qué pasara ahora con el personaje de Evangeline Lily en Marvel?

La actriz también conocida por su paso en la icónica serie Lost no cerró completamente la puerta a volver a Hollywood algún día, pero da la sensación de que no podría volver por varios años y, actualmente, Marvel ha tomado pausas necesarias en sus procesos de producción con la ambición de volver a brindar productos de calidad.

La misma ‘Quantumania’ en la que Lily fue coestrella es el más reciente fracaso en taquilla de la megafamosa franquicia filial de Disney. La tercera entrega de la trilogía del Hombre Hormiga pretendía ser un punto de inflexión de la nueva fase de Marvel tras la exitosa Saga del Infinito, que tenía al temible Thanos como villano central.

En Quantumania veríamos a Kang El Conquistador en su máximo esplendor para dar arranque a la Saga del Multiverso que se venía mermando con producciones como ‘Doctor Strange: Multiverse of Madness’ o ‘Spider-Man: No Way Home’. Sin embargo, un guion que dejo mucho que desear junto a unos cuestionables efectos especiales y, por si fuera poco, un escándalo con el actor de Kang, Jonathan Majors, trastocó cualquier éxito de esta película.