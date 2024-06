Los motivos por los que Miley Cyrus no quiere tener hijos

Miley Cyrus se ha posicionado como una de las cantantes favoritas del público, y tras su éxito con ‘Flowers’, la artista se encuentra en un gran momento, por lo que ahora ha llamado la atención al revelar que no tiene deseos de ser madre pronto.

Recordemos que la artista estuvo casada con Liam Hemsworth, y en aquella etapa de su vida, sí manifestó que soñaba con formar una familia a su lado.

¿Qué dijo Miley Cyrus sobre la maternidad?

En una reciente entrevista concedida a W Magazine, la cantante compartió sus inquietudes acerca de la idea de ser madre en un futuro, pues se sinceró durante la conversación con el medio, reflexionando sobre su visión personal de la maternidad y cuestionándose si es algo que considerará en su vida más allá del mundo artístico.

“Tengo 31 años ahora, y todavía no sé si quiero tener hijos o no... Siento que mis fanáticos son un poco mis hijos de alguna manera”, reveló Cyrus, mostrando el cariño que les tiene, pues ellos la han acompañado en los momentos más importantes de su vida.

Cyrus, reconocida por su papel en la serie Hannah Montana, también mencionó a su madrina y leyenda de la música country, Dolly Parton.

“He escuchado decir eso a Dolly también, porque ella no tuvo hijos”, agregó.

Miley Cyrus disfruta la etapa actual de su vida

La cantante explicó que está encontrando satisfacción en su fase actual de adultez, ya que puede hacer muchas cosas, a comparación de cuando era más joven.

“Me encanta ser adulta. Tengo una regla de no mirar hacia arriba ni hacia abajo a nadie. Solo miro, lo que me permite tener claridad para ver el mundo tal como es y a las personas como realmente son. Me miro a mí misma casi todos los días en el espejo y digo: ‘Soy una mujer’”, agregó.