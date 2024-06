“Me dijo que parecía indigente”: Natalia Rodríguez dio a conocer el feo comentario que le hizo una seguidora y lanzó sentida reflexión

En un reciente registro en sus historias de Instagram, Natalia Rodríguez, popularmente conocida como “Arenita” y exintegrante del programa Yingo, se sinceró con sus seguidores acerca de un desagradable comentario que recibió de una cibernauta. Este incidente abrió la puerta a una reflexión profunda sobre la maternidad y la presión social que enfrentan las mujeres.

Rodríguez explicó que mientras compartía en sus redes sociales su rutina diaria, específicamente una visita al dentista, recibió un comentario respecto a fu falta de maquillaje, a lo que ella confesó: “Y si, no me arreglo ya casi nunca”.

Sin embargo, no fue este comentario el que la sacó de lugar, sino, uno mucho peor que le envió una seguidora. “El otro día una seguidora me dijo que parecía indigente, que me arreglara un poco o sino mi esposo me iba a dejar”, relató Rodríguez con visible molestia.

“Me pregunto, ¿por qué nos tratamos así entre mujeres? ‘Qué feo’, pensé… decirle eso a una mamá que está haciendo todo para cuidar lo mejor posible a su cachorra, tanto así al punto de a veces no comer o verse como indigente, como me dijo ella a mí”, expresó con tristeza y frustración.

“Y bueno, generalmente no pesco la mala onda, pero específicamente este comentario me dolió”, confesó Natalia.

“Nos postergamos por el bienestar de nuestros hijos”

En ese sentido, “Arenita” reflexionó sobre la realidad que enfrentan las madres a diario. “No (me afectó) porque piense que mi esposo me va a dejar, sino porque soy consciente de que a veces nos postergamos las mamás por el bienestar de nuestros hijos y me da penita conmigo misma, pero a la vez no me arrepiento porque haría lo que fuera por ella”, explicó la influencer.

Cabe destacar que en noviembre del año pasado, la exchica Yingo dio a conocer el nacimiento de su primera hija, Luisa, fruto de su relación con el danés Jens Bach.