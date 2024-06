“Me doy susto de mis demonios”: Jordi Castell reveló el verdadero motivo por el cual rechazó estar en reality de Canal 13

Estos días los realities son parte importante de la programación de la pantalla chica, y algunos de los rostros de farándula han ocupado este espacio para retomar su carrera en el mundo del espectáculo. Sin embargo, Jordi Castell no quiso darle una oportunidad a este formato de programas.

Cabe recordar que Canal 13 ha producido algunos de los espacios de telerrealidad más exitosos de la televisión, entre ellos “Protagonistas de la fama”, “La Granja” y “Mundos Opuestos”, los cuales han marcado un antes y un después dentro de la industria.

En este contexto, es donde las producciones se han dedicado a contactar a diversos rostros televisivos para poder revivir este formato, entre ellos está Pamela Díaz, Daniela Aránguiz, Coca Mendoza, Pangal Andrade y ahora también se suma Jordi.

Según las palabras del fotógrafo en el programa de Eva Gómez en Radio Agricultura, él recibió un llamado de parte de la producción de la señal para ser parte del más reciente proyecto.

“Me llamó Ignacio Corvalán para entrar a Ganar o Servir. Pero ¿Qué hago con mis animales? Además, no puedo estar tanto rato bajo presión o si no entra un demonio en mí”, partió señalando el panelista de TV+.

¿Por qué no le dio una oportunidad?

En la misma entrevista, Jordi Castell expuso por qué prefirió no ingresar al encierro, asegurando que es porque estaría expuesto a diversas situaciones que no sabría cómo reaccionar.

“Me doy susto de mis demonios y enfrentarme a situaciones que no sé si las puedo manejar, con cámaras y otras personas”, explicó el exPrimer Plano.

Asimismo, destacó que prefiero dar un paso al costado puesto que afuera “tengo una vida muy cómoda”.

Finalmente, el comunicador argumentó que “me encanta esto de entrar y salir en la televisión e incluso no me gusta trabajar más de lo que hago ahora”, cerró.