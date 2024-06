Mientras Bruce Willis lucha contra la enfermedad, su hija brilla de la forma más inesperada

No solo el actor Bruce Willis está luchando contra la demencia frontotemporal que lo alejó de los sets de grabación tras 42 años de trayectoria artística. Su familia también sufre al ser testigo en cómo poco a poco se va apagando. Sin embargo, es su única nieta, quien aún mantiene vivo y tiene la grandiosa capacidad de revivirle sus recuerdos.

Así lo afirmó su hija mayor Rumer Willis en el programa Today la semana pasada, pues detalló que, a pesar de todo, él está bien, pero es el vínculo tan estrecho que tiene con Louetta el que lo regresa: “Lou apenas estaba empezando a caminar un poco, y ella camina hacia él y fue muy dulce. (...) Tienen todo el amor y la alegría sin ninguna responsabilidad. Simplemente la mima”.

Y al The New York Post la primogénita del actor manifestó que visibilizar el padecimiento de la estrella de Hollywood ha sido trascendental para ellos como familia: “Nuestra vulnerabilidad y transparencia como familia sobre lo que él está pasando, para mí, es muy importante. Porque si puede tener algún impacto en otra familia que esté luchando de alguna manera con algo como esto o atraer más atención a la enfermedad con la esperanza de encontrar una cura o cualquier cosa que pueda ser de utilidad para alguien más, creo que es muy importante”.

Pero, Rumer no fue a Nueva York solo para participar en el programa matutino, sino también para demostrar que es tan talentosa como sus padres. La actriz y cantante vuelve al espectáculo tras su pausa por la maternidad, y lo anunció a través de su cuenta en Instagram.

“Poniendo los toques finales a mi set para mis shows en el Cafe Carlyle mañana. @andrewresnick18 ha sido un placer dar vida a este espectáculo con ustedes esta semana. Las entradas ya están a la venta. Espero verte allí”, decía el enunciado del video en el que compartió un pedacito del tema musical. Desde este 4 de junio el 8 del mismo mes, se estará presentado en el prestigioso café de Nueva York.

El valor de la entrada es de USD 190 por persona, más un consumo mínimo de un plato de comida por 95 dólares, sin contar bebidas, impuestos y propinas. Rumer, de 35 años, está brillando más que nunca. Algunos la compararon con Amy Winehouse, algo que la halagó muchísimo. Los seguidores quedaron gratamente sorprendidos y así lo dejaron saber en la caja de comentarios.

“Wow, nunca imaginé escuchar una canción de Jackson 5 siendo versionada de la forma en que lo hiciste nena. ¡Eso fue INCREÍBLE!”, “Una voz increíble”, “¡Pensé que tu hermana era una gran cantante! ¡Toma el pastel, querida!”, “Te amé cuando cantaste en Empire’. Y esto también me encanta” y “Me recuerdas mucho a tu padre y a los diferentes vídeos que he encontrado donde está cantando como ‘Under The Boardwalk’. Él también, tiene una voz increíble”, le escribieron con cariño.