“Nos conocemos las mañas”: Allison Göhler dice que pese a su relación híbrida con Aldo Ibani su pololeo les “ha funcionado”

Una relación sentimental híbrida, en la que tanto Allison Göhler como su pareja, el médico Aldo Ibani, comparten su amor entre videollamadas, WhatsApps, y alguno que otro encuentro presencial, mantiene encendida al cabo de seis años la llama entre la actual meteoróloga de CHV y el profesional de la salud.

Un compromiso que ambos asumen como una circunstancia de la vida en su camino hacia una más que cercana boda. Tal como lo resume el propio Aldo en una reveladora conversación con un medio de circulación nacional.

La relación de Allison Göhler

“Nos conocimos hace casi seis años. Nos empezamos a seguir en Instagram. Nos agregamos y todo fue muy rápido. Empezamos a conversar, a dar likes. A la semana quedamos de juntarnos. Nos juntamos y desde ahí estamos juntos”, cuenta en lun.com Ibani, el doctor que conquistó el corazón de Allison, y quien por estos días está enfocado en su beca de dermatología mientras trabaja en Viña del Mar y Quilpué.

Siempre hay planes. Pronto. ¿Así de matrimonio? (...) muy pronto — Aldo Ibani

“Tenemos un pololeo con sistema híbrido. Cuando nos conocimos (Göhler) trabajaba en una minera con turno siete y siete (siete días trabajados y siete días descansando) y cuando le llegó la oferta de Estados Unidos yo le dije altiro ‘o te vas o te vas’, porque son oportunidades que a veces se dan una vez en la vida. Cuando la Alli se fue, lo hizo pensando en posicionarse bien para volver a Chile, no pensó irse para siempre”, complementa.

Siempre hay planes de formalizar. Yo creo que quizás para el próximo año — Allison Göhler

“Yo viajé todo lo que pude y el resto por WhatsApp, videollamadas, estábamos siempre en contacto. No fue tan duro porque nos veíamos todos los días. Yo estoy entre Viña y Quilpué. Viajo a Santiago los jueves en la noche y me devuelvo los lunes en la mañana. Así que seguimos con el sistema híbrido, jajajá, sintetiza el doctor, quien no duda en reconocer sus planes de matrimonio con la meteoróloga.

“Siempre hay planes. Pronto. ¿Así de matrimonio? (...) muy pronto”, afirma.

En la misma línea, Allison recuerda el gran compromiso de su pareja en los momentos en que la distancia era una constante en su relación. “Tenía turnos de madrugada (en la minera), entonces él me acompañaba, me escribía para que pudiera resistir el turno. Me ayudaba a mantenerme despierta”, indica.

Planes de matrimonio

“A pesar de que estoy en Santiago, él sigue trabajando en Viña (...) pero nos ha funcionado. Aldo es muy activo y yo soy buena para trabajar, quizás la distancia nos hace bien para que los dos nos enfoquemos en nuestras cosas y los fines de semana disfrutamos juntos”, apunta la figura de CHV, quien si bien aclara que “obviamente me gustaría pasar más tiempo con Aldo, quizás más adelante él pueda teletrabajar para no estar tantos días sola, pero ha sido una buena forma de mantener una relación sana, donde cada uno tiene su espacio y sus tiempos”.

“En Chicago él estuvo tres semanas, pero yo trabajaba 12 horas diarias y llegaba a casa con ganas de dormir, jajajá. Me daba pena. Yo llegaba agotada, pero igual pudimos salir”, rememora la meteoróloga, quien al igual que su pareja, cree firmemente en que con él llegará a formar una familia en el altar.

“Uno nunca sabe, no nos ha tocado estar día a día juntos, pero nos conocemos harto, nos conocemos las mañas. Tendremos que aprender a convivir todos los días. Ambos trabajamos, pero va a ser raro. Siempre hay planes de formalizar. Yo creo que quizás para el próximo año, no ahora ya, en lo inmediato”, finalizó.