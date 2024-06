Revelan identidad del modelo cuya foto usaron para cambio de look de Peso Pluma

Peso Pluma revolucionó las redes sociales por una foto que se hizo viral, mostrándolo con un impresionante cambio de look. La imagen, la cual aseguraban era de él, lo mostraba con cabello corto y muy formal con una camisa blanca.

Muchos afirmaban que no era el cantante mexicano, sino que se trataba de una imagen creada con Inteligencia Artificial. Ahora, por fin se descubrió la verdad detrás de la viral fotografía y ratificaron que todo se trató de un montaje.

Imagen viral de Peso Pluma Imagen a la que reaccionó Maryfer Centeno, presuntamente creada con inteligencia artificial

Quien reveló que la imagen real del presunto cambio de look de Peso Pluma, es de Jenz Bonez, modelo de Hugo Boss Londres, quien tiene 1274 seguidores en su cuenta @jenz_bonez de Instagram. Internautas utilizaron una de sus fotos e hicieron un montaje con el cantante de ‘Ella baila sola’.

La verdad es que hasta el momento, Peso Pluma no ha mostrado una imagen clara sobre su nuevo estilo. Ha publicado fotos demostrando que tiene un nuevo look, pero no se ha dejado ver claramente, ya que siempre sale con el rostro tapado o entre sombras. Se aprecia que se cortó el cabello, pero no se ve por completo. En la última foto que difundió en su cuenta de Instagram, se le ve entre sombras sentado en un sillón, sosteniendo su guitarra, mientras tiene un cigarro en la mano, al mismo tiempo, promociona su álbum ‘Éxodo’, pero no se detalla su nuevo estilo.

Peso Pluma da otra pista de su cambio de imagen con esta foto (Foto: Instagram @pesopluma)

Peso Pluma ¿Nuevo proyecto?

Peso Pluma parece estar disfrutando la expectativa por parte de sus fans, quienes le piden con insistencia que se muestre de una vez por todas con su nuevo corte de cabello. El artista sigue difundiendo fotografías de él, pero sin dejarse ver claro.

Además de sus fotos disimuladas, el cantante ha publicado post e historias de Instagram con pelo en el piso. Hay seguidores que le preguntan ¿Qué se trae entre manos? y no descartan que todo forme parte de algún nuevo proyecto.