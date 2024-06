Se murió la flor tras 24 años de relación: querida pareja de actores se suma a la lista de los separados

Nunca se casaron, porque no eran de la idea de “hacer del amor un contrato”. Hablamos de Catalina Olcay y Álvaro Espinoza, que se conocieron en las grabaciones de la teleserie de Mega, “A todo dar”, en 1998.

Según Fotech, fuentes cercanas a la pareja les confirmaron que la pareja lleva ya semanas separada.

Así los ex tortolitos se suman a la lista de quiebres, como Carmen Gloria Bresky con Sebastián Layseca; Daniela Ramírez junto a Felipe Rojas, Mónica Godoy con Nicolás Saavedra, entre otras.

La historia de amor que llegó a su fin

En el programa La divina comida, Catalina Olcay contó que le costó conquistar a Espinoza, quien al momento de conocerse estaba en pareja.

“Cuando nos conocimos, él entró a la teleserie, yo estaba soltera y él estaba pololeando y nada, éramos compañeros. Yo lo vi en un video y como que me flechó, después lo vi en persona y no me flechó nada, se me quitó el flechazo”, contó la actriz.

Con el paso del tiempo, “nos comenzamos a hacer muy amigos, después me caía increíble, Álvaro es muy generoso, es muy buen partner”..

“De repente lo mire y dije ‘lo amo. No me gusta, lo amo’”, contó sobre su entonces pareja, con quien tiene dos hijos.

También mencionó en su momento que “siento que somos un complemento, estar con alguien que es igual a ti yo lo encuentro fome, ¿o no? La cuestión es que uno se pueda complementar bien. Creo que nadie tiene una receta para tener éxito en esto. En el día a día van pasando cosas y uno las va surfeando”.

“Hay ciertas cosas que a mí me parecen importantes, no me gustaría estar con una persona celosa porque siento que eso denota inseguridad. A Álvaro creo que le pasa lo mismo. Si no uno tendría que estar restringiéndose todo el rato, y yo no podría. Siento que las personas celosas no lo pasan bien porque están todo el rato dudando, cuestionándose por cosas como que lo miraron o cuestiones así”, reconoció en el programa de Chilevisión.