“Te van a querer comer porque eres la ex de”: Daniela Colett reveló las palabras que le dijo Daniela Aránguiz antes de entrar a “¿Ganar o Servir?”

Durante el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”, Daniela Colett reveló las polémicas palabras que le habría dicho Daniela Aránguiz antes de entrar al encierro de Canal 13.

La confesión se dio mientras la brasileña conversaba con Claudio Valdivia, el excuñado de la panelista de farándula.

En el diálogo con el exfutbolista, Daniela reveló su relación con Aránguiz y cómo le pidió consejos antes de entrar al reality, puesto que la chilena habría participado en “Tierra Brava”.

“No somos amigas. Cuando yo venía para acá le envié un mensaje privado por Instagram y ella le sacó un pantallazo. La conocía, así que le pregunté a ella cómo era (entrar a un reality), no tenía otra persona para preguntarle”, contó la brasileña.

Consultada sobre la respuesta de Aránguiz, Colett indicó que ella me contestó: ‘Todos te van a querer comer porque eres la ex de Eduardo Vargas, así como me pasó a mí’”. Además, confesó que la rostro de la farándula le advirtió que Claudio “no era buena persona, algo de ‘Papito Corazón’”.

“¿Mostró pruebas? Está equivocada de la vida esta mujer”, comentó Valdivia, y le hizo una advertencia a Colett: “Cuando salgas, (Aránguiz) te va a inventar un montón de cosas, lo que sea, sin pruebas, porque ella a las ‘brazucas’ las odia”.

Colett y Mateucci

Cabe recordar que en estos momentos Colett se encuentra iniciando una relación con Luis Mateucci, la expareja de Daniela Aránguiz. De hecho, la brasileña ya se declaró al argentino hace un par de días, dejando claro sus sentimientos.

“Tú me gustas. Austin, al principio, me gustó bastante, pero con ver su personalidad, ya no me gusta tanto. En cambio tú, que no me gustabas, te fui conociendo, tenía otra idea de ti, pensaba lo peor. Y me fuiste gustando”, le reconoció la brasileña a Mateucci.