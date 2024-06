Cristián García-Huidobro dio a conocer los motivos de su distanciamiento con Malucha Pinto: “Tiene que ver con política”

En una sincera entrevista en el programa “Todo va a estar bien” de Vía X, el reconocido actor nacional Cristián García-Huidobro abordó varios aspectos de su vida y carrera, revelando detalles sobre su situación económica, sus recientes emprendimientos y, de manera sorprendente, su distanciamiento con la actriz Malucha Pinto.

García-Huidobro, conocido por su papel en la icónica serie “Los Eguiguren”, comenzó la conversación abordando el difícil periodo económico que enfrentó tras la pandemia. “Estoy jubilado y recibo una plata que no me alcanza, pero me ayuda”, confesó al conductor Eduardo de la Iglesia.

En ese sentido reveló con franqueza que durante 10 años llevó una vida desordenada, lo que lo llevó a su situación actual. Sin embargo, tras un duro episodio familiar, logró encontrar un nuevo camino. “Con la muerte de mi hermano, me ha salido algo que es ser vendedor. Después de la pandemia, que fue tan terrible, íbamos muy bien, y quedamos en la calle… Y formé una pequeña empresita, que tengo ahora, y la veo de un año a esta parte, y (creo que) ha avanzado cualquier cantidad. Vendo obras (de teatro)”, explicó.

Los motivos de su distanciamiento con Malucha Pinto

Sin embargo, el momento más revelador de la entrevista llegó cuando García-Huidobro habló sobre su relación con sus antiguos compañeros de “Los Eguiguren”. El actor lamentó que el grupo no hubiera alcanzado su máximo potencial, señalando un distanciamiento dentro del elenco. “Se perdió la onda entre los actores del elenco, un poco”, admitió.

En particular, García-Huidobro se refirió a su relación con Malucha Pinto, quien interpretó a Tichi, otro personaje central en la serie. “Siento que con Malucha Pinto, no sé de qué podemos conversar. Ella tiene su onda y yo la mía”, dijo.

Este distanciamiento, según el actor, está enraizado en diferencias políticas. “Tiene que ver un poco con política. Es terrible”, afirmó.

A pesar de esta distancia, García-Huidobro dejó claro que no guarda rencores hacia Pinto. “No es irreversible. Si yo me encuentro con ella la voy a saludar. Alguna talla le voy a echar, porque supongo que no ha perdido el humor, después de que fue convencional, y era autoridad”, comentó, aludiendo a la participación de Pinto en la Convención Constitucional de Chile.

En contraste, el actor destacó la buena relación que mantiene con otros miembros del elenco de “Los Eguiguren”. “Con Coca Guazzini nos escribimos y nos mandamos mensajes. Con Gonzalo (Robles) siempre estamos en sintonía”, señaló.

Finalmente, García-Huidobro reflexionó sobre el legado del grupo. “Creo que ese grupo podía dar algo más, pero se perdió”, expresó en tono melancólico.