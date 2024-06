Los episodios de violencia a los que Brad Pitt habría sometido a sus hijos

La ex pareja habría vivido duros episodios.

Brad Pitt ha sido sorprendido por cuatro de sus seis hijos quienes decidieron quitarse su apellido y llevar únicamente el de su madre Angelina Jolie, y aunque la mala relación del actor con ellos fue expuesta hace unos años atrás al parecer no se esperaba tal noticia.

PUBLICIDAD

La pareja que fue bautizada como Brangelina formaron una familia junto a sus seis hijos: tres de ellos nacidos biológicamente (Shiloh, Vivienne y Knox) y otros tres que fueron adoptados (Zahara, Maddox y Pax).

Han sido Maddox, Zahara, Vivianne y Shiloh quienes decidieron no llevar más el Pitt, siendo sta última quien lo llevó instancias legales, situación que habría tomado por sorpresa al galán de Hollywood pues según fuentes cercanas aseguraron que ella es la más cercana a él y pensaba que todo estaba bien entre ellos.

Brad Pitt y la violencia a la que habría sometido a sus hijos

Fue en 2016 cuando Angelina y Brad protagonizaron un escandaloso divorcio luego que esta lo acusara de haberla maltratado tanto física como emocionalmente a ella y a sus primogénitos, por lo lo que relató varios episodios que habrían sufrido.

Tras su ruptura la actriz acusó a su ex de haberla golpeado a ella y a su hijo Maddox en medio de una discusión en un vuelo privado donde Brad le habría arrojado cerveza y vinos a sus hijos, luego que este acusara a Angelina de ser demasiado considerada con ella. Pitt habría estrangulado a Maddox y golpeado a otro, según reveló la defensa de Angelina.

“Si bien la historia de abuso físico de Pitt hacia Jolie comenzó mucho antes del viaje en avión de la familia de Francia a Los Ángeles en septiembre de 2016, este vuelo marcó la primera vez que también abusó físicamente de los niños”, dijeron los abogados de la famosa.

Por si fuera poco, el protagonista de Troya habría ejercido violencia vicaria sobre su ex esposa según la psicóloga Sonia Vaccaro la cual menciona que es “aquella violencia contra la mujer que ejerce el hombre violento utilizando como objetos a las hijas o hijos, para dañarla. El daño se ejerce a través de personas que tienen un significado especial para la mujer. Pueden ser los padres, los amigos, pero a menudo son los hijos”.

PUBLICIDAD

Y es que habrían sido varios los episodios violentos que habría protagonizado Brad contra sus hijos y así lo delató Pax quien lo atacó con todo durante el día de los padres en 2023.

“¡Feliz día del padre a este imbécil de clase mundial! Una y otra vez demuestras ser una persona terrible y despreciable. No tienes ninguna consideración ni empatía hacia tus 4 hijos menores que tiemblan de miedo cuando están en tu presencia. Nunca entenderás el daño que has hecho a mi familia porque eres incapaz de hacerlo, Has hecho de la vida de mis allegados un infierno constante”, escribió en redes.