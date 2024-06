Luz Valdivieso valora no haber visto “El señor de la Querencia” para “no tener referentes” en su interpretación de Leontina

Todo un éxito ha sido la campaña publicitaria que el área dramática de Mega ha realizado para promocionar “El señor de la Querencia”, teleserie que se emitió en 2008 en TVN, y que este año tendrá su remake en la señal televisiva del Grupo Bethia.

Protagonizada por Gabriel Cañas, María Gracia Omegna y Nicolás Oyarzún, el drama histórico tiene en Luz Valdivieso a uno de los personajes que se prevé le darán forma a la intrigante y celebrada ficción de inicios de los dos mil en el canal público.

La nueva villana de Luz Valdivieso

Con la personificación de Leontina Aguirre, papel que en la versión original interpretó Bárbara Ruiz-Tagle, Valdivieso está más que feliz, y tal como lo reveló en hoyxhoy.cl, eso sucede porque “me fascina Leontina, creo que es súper desafiante”.

“Me fascina Leontina, creo que es súper desafiante porque tiene un lado, por supuesto, muy oscuro y por otro lado también tiene cierta fragilidad. Me encanta a pesar de todos los prejuicios también que hay contra ella, de su maldad. Me divierte. Creo que tiene un punto”, indica Luz, quien sorprende al afirmar que pese al revuelo que en su momento supuso la novela de TVN, ella no vio el drama.

“No sé en qué mundo estaba, pero tengo la suerte de que no vi ‘El señor de la Querencia’. Tengo imágenes, pero no la vi como historia completa. Entonces, me preocupé mucho de no mirar la versión anterior para no tener referentes y que en el fondo mi único referente fuera el texto y el trabajo con mis compañeros hoy”, explica la actriz, convencida en lo beneficioso que es para las actuales generaciones traer de regreso a las pantallas esta ficción de carácter histórico.

“Traer al día de hoy sucesos o historias que ocurrieron hace 100 años nos explica claramente lo que hoy día somos y lo que estamos viviendo. Es muy importante volver a visitar esos lugares para no repetir historias”, asegura.