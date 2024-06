“No la voy a dejar en paz a esta cu....”: La salada broma de Oriana Marzoli que sacó de sus casillas a Faloon Larraguibel en “¿Ganar o Servir?”

Oriana Marzoli sacó de sus casillas a Faloon Larraguibel tras jugarle una broma en el más reciente capítulo de “¿Ganar o Servir?”.

Todo ocurrió a la hora del almuerzo, dentro de las 24 horas de venganza que dejaron a Soberanos como los sirvientes de Resistencia, el equipo liderado por Pangal se sintió varias veces pasado a llevar.

Entonces, cuando Raimundo Cerda le pidió a Oriana que preparara cafés, la española planificó una venganza junto a Fran Maira, y ambas, acompañadas por Sabélo, prepararon los cafés en tazas usadas y a la expanelista de Zona Latina le pusieron sal en vez de azúcar.

“Se va a poner histérica”, aseguró Sofía, la nueva participante del reality de Canal 13.

La reacción de Faloon

Faloon y su equipo probaron el café y terminaron escupiéndolo debido al mal sabor, hecho que causó el enojo de la exchica Yingo y de inmediato, llamó a Pangal Andre para acusar a las mujeres de su equipo.

“¿Crees que fue muy gracioso? ¿Te parece bien? Averigua quién fue y rétala. Que no se haga la estúpida, payasa eres”, le reclamó Faloon al capitán de “Soberanos” tras hacer que el ganador de “Año 0″ también sintiera el sabor del líquido.

Acto seguido, el deportista fue a interrogar a Oriana y le argumentó que por culpa de esta broma se iniciará una guerra y a ellos también les van a contaminar la comida, pero la española le aseguró que no fue ella y sus otros compañeros le echaron al culpa a Mariela Sotomayor.

Pese a que Pangal no logró averiguar la verdad, para Faloon la culpable era Oriana. “Yo no la voy a dejar tranquila, no la voy a dejar en paz a esta culia. Estoy esperando una respuesta y una disculpa. Después aténganse a las consecuencias”, sostuvo.

Luego, sin saber su participación en la broma, la ex “Yingo” le dijo a Sabélo: “Si te aburres en ese grupo, te vienes para acá. Obviamente ellas van a querer que seas parte de ellas”.