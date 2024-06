Robert De Niro confiesa cómo disfruta su rol de padre a los 80 años

Robert De Niro y su pareja Tiffany Chen festejaron hace poco el primer año de su hija Gia, y cabe señalar que el nacimiento de la pequeña generó polémica debido a la avanzada edad de la estrella de Hollywood.

Ahora el actor reveló cómo vive esta etapa de su paternidad, a los 80 años, pues han habido diversos cambios en su vida.

¿Qué dijo Robert De Niro?

En una conversación con Rachel Smith de ET y la productora Jane Rosenthal, el actor reveló información sobre la celebración del primer cumpleaños de su hija más joven.

“Sí, lo fue. Tuvo un pequeño pastel, fue muy lindo”, contó Robert sobre el cumpleaños de Gia.

“Bueno, ella es pura alegría, no hay nada sobre ella, no hay juicios, no hay nada, simplemente es lo que es y es pura alegría, por dios”, agregó sobre su rol de padre, en esta etapa de su vida.

Además, añadió que se encuentra bien. “Intento mantenerme activo en todo y sí, ¿qué más voy a hacer?”, dijo De Niro.

La numerosa familia de Robert De Niro

La familia del actor neoyorquino también comprende a sus hijos adultos Drena (52 años) y Raphael (47 años), fruto de su matrimonio anterior con Diahnne Abbott; así como a los gemelos Aaron y Julian (28 años), hijos de una relación pasada con Toukie Smith.

Además, tiene un hijo llamado Elliot (25 años) y una hija llamada Helen (12 años), resultado de su matrimonio previo con Grace Hightower.

Mientras que Gia es fruto de la relación que tiene con Tiffany Chen, quien es una reconocida instructora de artes marciales, de 45 años de edad.

Su relación ha generado gran controversia, debido a las diferencias de edad, aunque la estrella de Hollywood siempre se ha mostrado feliz de volver a formar una familia con su nueva pareja.