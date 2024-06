Tuvieron que editar el programa: Daniella Campos y Aránguiz casi a los golpes en Sígueme

Dicen que ardió Troya. Que casi llegan a las manos e incluso pudo haber hasta un empujón. Que el canal, en un comienzo, pensó en no emitir la pelea, pero finalmente decidieron mostrarla, aunque solo una parte y la cortaron en el momento más tenso, cambiando abruptamente de tema gracias a la edición. Así fue el round que se vivió en el programa Sígueme de TV+ entre Daniella Campos y Daniela Aránguiz.

Tras llevar varias semanas compartiendo como gente civilizada -a pesar de la enemistad que se tenían desde El Purgatorio- no aguantaron más y se lanzaron toda la artillería encima.

Todo partió cuando en el programa debatían respecto a la compleja situación que enfrenta la actriz Mane Swett -quien puso su departamento en venta con el fin de financiar la cruzada judicial para recuperar a su hijo que vive en Estados Unidos- cuando Aránguiz quiso dar su opinión y le pidió a Campos que la dejara hablar.

“Es que estás hablando todo el programa”, la reprochó la exesposa de Jorge Valdivia.

Pero, Campos no se andaba con chicas y le respondió devuelta, convirtiéndose en un asunto persona, mientras los demás panelistas miraban la tensa situación sin saber qué hacer.

“Te escuché todo el programa yo a ti. No seas falta de respeto con tus compañeras, de verdad te lo digo. Eso se llama ser maleducada”, dijo Campos, quien quería continuar con su monólogo.

“Se vuelve loca... tú eres la maleducada...Le estás faltando el respeto a mi mamá... ordinaria”, insistió Aránguiz sin dar su brazo a torcer.

“Es que eres maleducada, con lo que me dijiste al principio del programa que te lo dejé pasar...A mí no me faltas el respeto”, continuó Campos.

Pelea fue editada en Sígueme

Eso fue lo que se vio de la pelea, que fue interrumpida por la animadora Julia Vial, quien a modo de calmar los ánimos se puso de pie, al medio de ambas y pidió que pararan.

Pero, eso no fue todo, puesto que según cuentan, la otra parte fue sacada de la grabación. Justo cuando ambas habrían llegado casi a los golpes y Campos retirándose indignada del programa.

