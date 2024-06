“Volví a sentirme cantante...”: Mon Laferte celebra el término de la primera etapa de su tour con profunda reflexión en redes sociales

“Ya se terminó la primera etapa del tour. Soy otra”, así parte el mensaje y reflexión que publicó durante la jornada de este miércoles 5 de junio en sus redes sociales la cantante chilena Mon Laferte, para celebrar que se terminó la primera etapa de su tour Autopoiética, en el que se presentó en diversas ciudades de Estados Unidos y otros países.

En el mensaje que subió a Instagram y X (ex Twitter) fue acompañado de una serie de fotografías de los últimos shows presentados en su gira.

“Ya se terminó la primera etapa del tour. Soy otra. Más bien, volví a ser la que era antes de embarazarme, pero a la vez distinta. Me reencontré. Volví a sentirme cantante. Volví a sentirme linda. Estoy inspirada. Tengo sueño. Quiero comerme el mundo. Gracias infinitas”, escribió Mon Laferte en sus redes.

Luego, agregó que la “próxima parada” del Autopoiética tour es en Europa en julio próximo, cerrando con un “les quiero”.

Agradecimiento en redes sociales a Mon Laferte

La cantante Mon Laferte ha usado constantemente sus redes sociales para dar a conocer noticias tanto personales como de su gira. De hecho, hace unos días señalaba -también adjuntando fotos de su gira por Estados Unidos- otra reflexión sobre lo que estaba viviendo.

“Yo creo en muchas cosas que no he visto, y ustedes también, lo sé. No se puede negar la existencia de algo palpado por más etéreo que sea, no hace falta exhibir una prueba de decencia de aquello que es tan verdadero. El único gesto es creer o no, algunas veces hasta creer llorando”, escribió en esa oportunidad.

Y tal como era de esperarse, sus seguidores agradecieron sus palabras y la llenaron de comentarios como “Sos hermosa Mon”, “Gracias por traer tu arte a Honduras! Sueño cumplido”, “no hay nada que nos pueda hacer más felices que estas palabras, sabemos lo difícil que es mantenerse y hacer tantas veces algo con la misma pasión que en un principio”, y “Lo diste todo y más flaca!!! Fue un tour inolvidable, único e inigualable!”, fueron solo algunos de los mensajes que sus fans dejaron en redes.