Ataque de risa de Oriana y Gala provocó el enojo de sus compañeros de equipo: Pangal y Claudio Valdivia les pararon los carros

En el más reciente capítulo del reality “¿Ganar o Servir?” se llevó a cabo la competencia por equipos, en donde Resistencia se quedó con el triunfo quedándose con el título de señores y señoras, mientras que Soberanos tendrán que cumplir con el rol de sirvientes durante esta semana.

En este contexto, es donde surgieron varios conflictos al final de la competencia, sobre todo en el equipo perdedor.

En primera instancia, Pangal tomó la palabra para felicitar a sus rivales, mostrando un noble gesto de deportividad. Andrade destacó la labor de las chicas de Resistencia y de Soberanos, y le aseguró a Chris: “Aprenderé de ti”.

Por su parte, Claudio Valdivia cuestionó la actitud de sus compañeras Gala Caldirola y Oriana Marzoli, que se reían a carcajadas tras escuchar las palabras de Austin Palao sobre la competencia, acusando que el peso del fardo era bastante y que por eso, tal vez, tuvieron más dificultades.

“Desde la primera vuelta se supo”, aseguró la española, mientras que la ex de Mauricio Isla comentó que “el fardo cogió a Oriana”. Estas palabras desataron las risas de ambas, la cual duró varios minutos. Sin embargo, sus compañeros de equipo no se tomaron nada bien esta escena.

La reacción de Pangal y Claudio

Tras ver que las carcajadas de sus compañeras no cesaban, Claudio Valdivia arremetió con todo en contra de ambas: “Nosotros perdimos. No está para reírse. Hay que demostrar vergüenza, enojo. A mí me incomoda estar en el sector de los sirvientes”, expuso notablemente molesto por la actitud de las dos españolas.

“Súper falta de respeto lo que están haciendo. Eso no se hace”, les gritó Pangal mientras la veía con enojo.

Acto seguido, ambas quisieron volver a formarse con sus demás compañeros, pero fueron echadas por el capitán. “Ándate para allá”, les dijo.

“Son las únicas dos que no hacen nada en la casa, por eso se ríen”, comentó Botota Fox, agregando más leña al fuego.

Finalmente, ambas volvieron a sus lugares intentando aguantar la risa y sus compañeros siguieron con mala cara por haber sido derrotados en la competencia.