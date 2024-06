¡Atención fanáticos del rock! Journey y Deep Purple estarán por primera vez juntos en Chile: cuándo y dónde comprar las entradas

Simplemente histórico será el concierto que durante la jornada de este jueves 6 de junio confirmaron las bandas icónicas del rock mundial, Journey y Deep Purple, las que se presentarán en Chile el próximo 17 de septiembre en el Estadio Santa Laura.

Así, prometiendo una noche única, cada una de las agrupaciones desplegará sus incontables éxitos que han traspasado generaciones, presentándose en Santiago a días de lo que serán sus shows en Rock in Rio 2024, evento musical donde son dos de los headliners más importantes.

Ambas agrupaciones llegan precedidas de shows memorables en el país, como el debut de los hombres tras “Don´t Stop Believin´” en el Festival de Viña en 2008, donde convirtieron a esa noche en una de las más vendidas del certamen. O el reciente paso del conjunto encabezado por Ian Gillan en el Masters of Rock 2023, concierto de los británicos que impactó a la crítica especializada y al público presente, oportunidad en la que hasta interpretaron un fragmento de “Gracias a la Vida” de Violeta Parra.

Journey y Deep Purple en Chile

Este concierto marcará el esperado regreso de Journey a Chile después de 13 años, celebrando actualmente 50 años de éxitos. La última vez que tocaron en el país fue en 2011, cuando llenaron el Movistar Arena y desplegaron su batería de éxitos como “Any Way You Want It”, “Faithfully”, “Open Arms” y “Lights”, entre otros. Himnos que han traspasado varias generaciones.

Cuándo se ponen a la venta las entradas para Journey y Deep Purple en Chile

En tanto, la preventa de entradas comenzará el lunes 10 de junio a las 11:00 horas, a través del sistema PuntoTicket.

La preventa tendrá un 20% de descuento, con todo medio de pago durante 24 horas o hasta ahorar stock del 30% de la capacidad disponible para venta del recinto.

Por su parte, la venta general se iniciará una vez finalizada la preventa. Y ojo, que cualquier otro medio de reventa no está autorizado y puede perjudicar al consumidor.