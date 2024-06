Autoridades de Japón entusiasmadas con la idea de abrir un museo en memoria a Akira Toriyama

El fandom de Dragon Ball es de los más fieles que hay en el mundo entero. Es comparable con el de Star Wars, el fútbol o cualquier religión. Desde que se conoció la muerte de Akira Toriyama, diferentes movimientos se activaron en las redes sociales para rendirle el homenaje que merece, y uno fue la creación de un museo en su memoria.

PUBLICIDAD

Los fanáticos comenzaron a postear la idea en cuanta red social se les ocurrió hasta que el mensaje llegó a los ojos de diferentes autoridades de cultura del gobierno de Japón.

La idea del museo en memoria de Akira Toriyama es hacerlo en su lugar de nacimiento, Aichi. El gobernador de esta prefectura, Hideaki Omura, estuvo de acuerdo con la idea y todo parece indicar que le comenzarán a dar forma.

No hay confirmación de que comenzarán obras ni nada por el estilo. El gobernador sólo se mostró abierto a la posibilidad, ya que considera a Akira Toriyama como un baluarte de la región que dirige. Omura es conocido por su postura ante el pensamiento de las nuevas generaciones y abierto a la diversidad de opiniones y maneras de vivir.

“Personalmente, estoy completamente de acuerdo con los fanáticos y quiero ver una instalación así construida aquí. No he escuchado a nadie hablar específicamente sobre el tema todavía, pero si las cosas avanzan, me gustaría tener esperanzas”, dijo el gobernador, según reseña LevelUp.

Enmasaiosama Akira Toriyama @DBNEWHOPE

Cuando se hicieron virales las declaraciones del gobernador de Aichi, el primero en dar declaraciones fue Takashi Matsuyama, antiguo asistente de Toriyama.

“Como fan, definitivamente quiero un Museo Akira Toriyama (en Japón). Los fanáticos de todo el mundo también piensan lo mismo”, dijo el ilustrador.

Akira Toriyama murió el 1 de marzo del 2024. Los fanáticos y el mundo entero supimos la terrible noticia siete días después. Parece mentira, pero su fallecimiento ocurre en el año en que su máxima obra cumple cuatro décadas de existencia.