Sofía Vergara confesó que estaba preocupada por su celulitis en escenas de ‘Griselda’: “Soy vanidosa supongo”

A sus 51 años, Sofía Vergara, conocida por su papel en “Modern Family”, recientemente compartió sus preocupaciones sobre su cuerpo durante la filmación de escenas de sexo para la serie de Netflix “Griselda”. En un evento de Netflix FYSEE, Vergara admitió que estaba “preocupada” por cómo se vería en esas escenas íntimas, según informó US Sun.

“Creo que nunca he hecho una escena de sexo”, comentó Vergara, destacando que durante las 11 temporadas de “Modern Family”, no tuvo ninguna escena de este tipo con su co-estrella Ed O’Neill. Esta nueva experiencia en “Griselda” fue un desafío para ella, especialmente debido a su edad y las inseguridades que vinieron con ella.

Sofía Vergara se preocupó por su apariencia en algunas escenas de ‘Griselda’

Vergara confesó que si tuviera 30 años, no habría estado tan preocupada por su imagen corporal. “Creo que estaba preocupada de que iba a lucir horrible”, explicó. “Pensaba, ‘¿Desde dónde me están filmando? ¿La celulitis? ¿Desde el costado?’ Supongo que soy vanidosa. Eso me mantenía despierta, creo”. A pesar de sus preocupaciones iniciales, Vergara expresó su satisfacción con el resultado final de la serie, que sigue la vida y muerte de la narcotraficante colombiana Griselda Blanco. “Salió bien. Es realmente oscura y Andy, el director, es muy artístico y me hizo sentir súper cómoda,” compartió. “Él decía, ‘Nunca vamos a quedarnos mucho tiempo en ti (con la cámara).’”

En una revelación adicional sobre su perspectiva personal, Vergara recientemente indicó su disposición a someterse a procedimientos de cirugía plástica en una entrevista con Allure. “Voy a hacer todas las cirugías plásticas que pueda cuando esté lista,” dijo. También mencionó que su ocupada carrera actoral ha sido un obstáculo para realizarse estos procedimientos. “Desearía tener más tiempo libre — ya habría hecho cosas,” comentó. “Pero porque estoy frente a la cámara, no es como si pudiera hacer algo y luego quedarme en casa recuperándome por semanas.”

Las declaraciones de Vergara revelan una perspectiva honesta y humana sobre la imagen corporal y el envejecimiento en la industria del entretenimiento. Su franqueza sobre sus inseguridades y su disposición a luchar contra el envejecimiento resuenan con muchas personas que enfrentan presiones similares, destacando la importancia de la autoconfianza y la autoaceptación en cualquier etapa de la vida.